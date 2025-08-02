ماكيون.. «العالمي الثالث»

سنغافورة (أ ف ب)



أحرزت حاملة الرقم القياسي العالمي الأسترالية كايلي ماكيون ذهبية سباق 200 متر ظهراً، ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

وقطعت ماكيون السباق بزمن 2:03:33 دقيقتين، وهو ثالث أفضل زمن في التاريخ، متقدمة على جريمتها الأميركية ريجان سميث (2:04:29 دقيقة) وعلى الأميركية الأخرى كلير كورزان (2:06:04 د) في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وحسمت ماكيون السباق في الأمتار الثلاثين الأخيرة بعد منافسة شرسة مع سميث، محققة ذهبية 200 متر بعد ذهبية 100 متر الثلاثاء.

وتتربع الأسترالية على قمة سباحة الظهر للسيدات منذ أربعة أعوام، إذ أنها فازت بأربع ذهبيات أولمبية في 100 متر و200 متر في طوكيو وباريس، فضلاً عن ستة ألقاب عالمية، بما في ذلك ثلاثية 50 متراً و100 متر و200 متر في مونديال 2023 في اليابان.

وحطّمت ماكيون الرقم القياسي العالمي في 200 متر مسجلة 2:03:14 دقيقة، وذلك في أستراليا في 2023.

واستعاد السباح الأسترالي كاميرون ماكيفوي ذهبية سباق 50 متراً حرة في البطولة، محرزاً لقب السباق الأسرع لدى الرجال.

وسجل ماكيفوي 21:14 ثانية، متقدماً على البريطاني بنجامين براود بفارق 12 بالمئة من الثانية، والأميركي جاك أليكسي بفارق 32 بالمئة من الثانية.

ويهيمن ابن الحادية والثلاثين على هذه المسافة في السنوات الأخيرة، إذ توج أيضاً بالميدالية الذهبية للسباق الأسرع في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وكان ماكيفوي توج بالميدالية الذهبية في نسخة 2023 في فوكووكا اليابانية، قبل أن يحرمه الأوكراني فلاديسلاف بوخوف الاحتفاظ بها في نسخة الدوحة 2024 بفارق واحد بالمئة من الثانية فقط.

ورزق ماكيفوي بطفل أطلق عليه اسم هارتلي الشهر الماضي، ما دفعه لتوجيه تحية إلى عائلته بعد الفوز «لقد كان تحضيرا مرهقا للغاية، أنا سعيد للمس الحائط أولاً وبتوقيت رائع».

أضاف ماكيفوي الذي يخوض بطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته: «لنستمتع قدر الإمكان، ولكنني متحمس جداً للعودة إلى المنزل».