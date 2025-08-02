نيوكاسل يطلب مهاجم لايبزج



لندن (د ب أ)



تقدم نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم بعرض رسمي للتعاقد مع السلوفيني الدولي بنيامين سيسوكو، مهاجم لايبزج الألماني، وذلك بعدما أكد إيدي هاو أن الوضع المحيط بالنجم ألكسندر إيزاك «بعيد عن المثالية».

وتتجه كل الأنظار صوب ملعب سانت جيمس بارك، حيث يسعى النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى للإبقاء على المهاجم السويدي، بينما يسعى للتعاقد مع مهاجم كبير. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن نيوكاسل قام بتسريع المحادثات مع لايبزج للتعاقد مع سيسوكو، الذي يسعى مانشستر يونايتد لضمه، ولكنه تقدم بعرض يساوي 7. 69 مليون يورو (2. 92 مليون دولار) وفقاً لما ذكرته التقارير.

وجاءت هذه التطورات بعد أن رفض نيوكاسل عرضا بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني من ليفربول للتعاقد مع إيزاك.

وقال هاو، في تصريحات نقلها موقع «ذي أثلتيك»: «أعتقد أنني، من مكاني هذا، بعيد تماماً عما يحدث في الوطن».

وأضاف: «تم إبلاغي بوجود عرض، هذا العرض تم رفضه قبل أن اسمع به».

وأردف: «هناك أشخاص في إنجلترا يتعاملون مع الموقف، في الحقيقة أنا لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولكن من منظورنا، ما زلنا ندعم ألكسندر بكل الطرق، وأمنيتي هي أن نستمر في رؤيته يرتدي قميص نيوكاسل مرة أخرى».

ولم يسافر إيزاك مع نيوكاسل في جولة إعداد ما قبل الموسم بآسيا بسبب ما وصفها النادي بأنها «إصابة بسيطة في الفخذ»، لكن سرعان ما ظهرت علامات عدم رضاه، إلى جانب حقيقة أنه يتدرب حالياً مع ناديه السابق ريال سوسيداد.

وقال:«أعرف أين يتواجد من وسائل الإعلام، لذلك من هذا المنظور، من الصعب على أن أخوض في التفاصيل».

وتابع:«الوضع بعيد عن المثالية،وإنه معقد نوعاً ما، أعتقد أن هذا كل ما لدي لأقوله».

وكان هاو يتحدث في مؤتمر صحفي في سول للحديث عن مباراة ودية أمام توتنهام، وكان صامتاً عندما سئل عن سعي نيوكاسل لضم المهاجم السلوفيني الدولي.

وقال هاو إنه لا يمكنه التحدث عن أهداف فردية في أعقاب التقارير التي ظهرت في وطن المهاجم خلال الليل، تزعم أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يفضل الانتقال إلى ملعب سانت جيمس بارك بدلاً من أولد ترافورد.

وذكرت تقارير أن نيوكاسل تقدم بعرض يبلغ 75 مليون يورو (2. 86 مليون دولار) للايبزج، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافات.

وقال هاو: «نبحث عن أفضل اللاعبين الذين يمكننا الحصول على خدماتهم، أياً كان المركز الذي نسعى لتدعيمه، فنحن نبحث عن الأفضل، لذلك أرى كل الأوضاع مفتوحة ومتاحة بالنسبة لنا».

وأضاف: «أشعر أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستقودنا إلى ما نطمح إليه، وهو الوصول إلى الحد الأقصى من الأداء، الجودة أهم من الكم - وهكذا كان الأمر دائماً». ويعود نيوكاسل من آسيا بعد المباراة الودية أمام توتنهام المقرر إقامتها الأحد في سول، حيث كشف هاو إنه عرف من وسائل الإعلام أن إيزاك يتدرب مع فريقه السابق.