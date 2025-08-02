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الرياضة

بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر

بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
2 أغسطس 2025 18:12

 
بودابست (د ب أ)

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سجل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة المجر الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، متفوقاً على زميله بالفريق البريطاني لاندو نوريس.
وسجل بياستري أسرع زمن للفة بلغ دقيقة و916: 14 ثانية متفوقاً على نوريس بفارق 0:320 ثانية.
وكان هذا عرضاً مهيمناً آخر من فريق مكلارين، أفضل فريق هذا العام، وذلك بعدما تصدر نوريس التجربتين الحرتين الأولى والثانية، حيث تفوق فيهما على بياستري، متصدر ترتيب فئة السائقين، الجمعة.
ويتوقع أن يهيمن الثنائي على التجربة الرسمية التي تقام في وقت لاحق من اليوم. وجاء سائق فريق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركز الثالث بفارق 40: 0 ثانية، فيما جاء زميله بالفريق البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع بفارق 768: 0 ثانية.
واكتفى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بالمركز الثاني عشر حيث يواصل المعاناة.
ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 16 نقطة أمام نوريس، قبل فترة العطلة التي تستمر لأربعة أسابيع بعد نهاية سباق الأحد.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
المجر
أوسكار بياستري
مكلارين
لاندو نوريس
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