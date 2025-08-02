بيرنلي يكثف المفاوضات لضم مهاجم تشيلسي



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم في مفاوضات مكثفة لضم أرماندو بروخا مهاجم تشيلسي.

يستعد الفريق الذي يدربه سكوت باركر للعودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى في المركز الثاني.

ويسعى بيرنلي لتعويض رحيل بعض اللاعبين المهمين هذا الصيف من خلال تعزيز صفوفه، ويبدو الآن أنه في طريقه للتعاقد مع المهاجم بروخا من تشيلسي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بروخا «23 عاماً» يحرص على إتمام انتقاله، وأنه مستعد للتوقيع على عقد لمدة خمسة أعوام مع بيرنلي.

وذكرت تقارير أن بيرنلي قد يدفع مبلغا يصل إلى حوالي 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب تشيلسي، الذي قضى بعض الوقت معاراً لفرق فيتيسه أرنهايم، وساوثهامبتون، وفولهام وإيفرتون.

ولم يسجل المهاجم الألباني الدولي أي هدف في الموسم الماضي، الذي عانى فيه من إصابات عندما كان معاراً لفريق إيفرتون، الذي قرر عدم تفعيل خيار الشراء لجعل الصفقة دائمة.