حارس ليفركوزن يقترب من موناكو



دوسلدورف (د ب أ)



كشفت قناة سكاي التلفزيونية أن، لوكاس هراديكي، حارس باير ليفركوزن، اقترب من الانتقال إلى موناكو الفرنسي، ولكن وصيف الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» يتطلع أولاً للتعاقد مع بديل.

أشارت «سكاي» إلى أن الناديين اتفقا على صفقة انتقال ستكلف موناكو 4 ملايين يورو (6. 4 مليون دولار)، مقابل ضم الحارس الفنلندي البالغ من العمر 35 عاماً.

وأضاف التقرير أن هراديكي، لم يخضع بعد للفحص الطبي في موناكو، وتبقى هذه الخطوة معلقة على تعاقد ليفركوزن مع حارس جديد.

انضم هراديكي إلى ليفركوزن في 2018 قادماً من آينتراخت فرانكفورت، ولعب 268 مباراة مع الفريقين.

وكان الحارس الفنلندني قائدا للفريق في موسم 2023 - 2024 التاريخي، الذي شهد تتويج ليفركوزن بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه وكأس ألمانيا بدون هزيمة.

لكن يبقى هراديكي مهدداً بفقدان مكانه في التشكيل الأساسي بالموسم الجديد بعد تعاقد ليفركوزن مع الحارس الهولندي مارك فليكن.

ويستعد هراديكي للانضمام لقائمة طويلة من الراحلين عن صفوف ليفركوزن بعد انتقال الثنائي فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج إلى ليفربول، وجرانيت تشاكا إلى سندرلاند، وجوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

كما رحل الإسباني، تشابي ألونسو، مدرب الفريق لينتقل لقيادة ريال مدريد، وخلفه المدرب الهولندي، إيريك تن هاج.