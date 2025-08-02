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الرياضة

هدف لـ«الأسرة الحزينة» في ألمانيا!

هدف لـ«الأسرة الحزينة» في ألمانيا!
2 أغسطس 2025 18:54

 
دوسلدورف (د ب أ)

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أهدى فلوريان نايديرليشنير، الهدف الذي سجله لفريق 1860 ميونيخ، لعائلة سفين أولريش، حارس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الذي توفى نجله.
وذكر أولريش على «إنستجرام» أن نجله توفى مؤخراً بعد فترة من المرض، وبعدها سجل نايديرليشنير هدفاً لفريق 1860 ميونيخ في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الثالثة الألماني أمام روت فايس إيسن.
وقال نايديرليشنير لقناة «ماجينتا»: «أنا سعد للغاية لأنني تمكنت من تسجيل هدف، وهذا الهدف لعائلة أولريش».
وقال إن عائلته وعائلة أولريش أصدقاء، وأن «أبناءنا اعتادوا اللعب سوياً».
وقال نايديرليشنير: «بذلت مجهوداً كبيراً لتسجيل هدف للعائلة؛ لأنني بكيت قليلاً، إنها ضربة موجعة للغاية، وأنا أشعر بحزن شديد بسبب ما حدث للعائلة».

ألمانيا
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
نادي ميونيخ 1860
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