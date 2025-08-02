«رابطة المحترفين» تفتتح الموسم بورشة عمل للأندية



أبوظبي (الاتحاد)



نظمت رابطة المحترفين ورشة عمل انطلاق موسم 2025-2026، بفندق ريكسوس السعديات في أبوظبي، بحضور مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، ممثلي شركات كرة القدم المحترفة، ومسؤولي المباريات وممثلي مختلف الإدارات في الرابطة.

انطلقت فعاليات ورشة العمل والتي تمتد على مدار يومين، بكلمة ألقاها مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين رحب خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية هذا اللقاء السنوي الدوري الذي تعقده الرابطة مع ممثلي الأندية، كونه اللبنة الأولى في بناء موسم جديد بكل شغف واهتمام وحرص على تحقيق الآمال والتطلعات، في ظل الدعم الذي تحظى به كرة القدم من القيادة الرشيدة.

وأضاف المرزوقي أن مسيرة الاحتراف ترتكز على العمل المتكامل والمشترك مع الأندية، لذلك تحرص الرابطة على الحفاظ على نهج التطوير والتحديث على صعيد اللوائح والنظم والسياسات في المجالات الفنية، التسويقية والتجارية، الإعلامية وشؤون البث التلفزيوني.

تواصلت فعاليات ورشة عمل الموسم الجديد بتكريم بعض ممثلي الأندية من مسؤولي تنظيم المباريات، تقديراً لجهودهم خلال الموسم الماضي.

تبعه فقرة التكريم، تقديم شرح لمستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات شملت التسويق والشؤون التجارية، الإعلام والإنتاج البث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، بالإضافة إلى استعراض لأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي، مع توصيات بمواصلة تضافر الجهود لتقديم موسم جديد يحقق الأهداف المنشودة.

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الأحد، بمحاضرات خاصة بمسؤولي المباريات التابعين لرابطة المحترفين.