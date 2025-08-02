الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وردة» تتفوق على الكبار في «لانجتري ستيكس»

«وردة» تتفوق على الكبار في «لانجتري ستيكس»
2 أغسطس 2025 19:08

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أكاديمية أدما» تتصدر «الهواة والناشئين» في «أبوظبي العالمية للجرابلينج»
«هملولة» تتألق في منافسات الفطامين بمهرجان العين للهجن


أكدت المهرة «وردة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفوقها الكبير في الوزن مقابل العمر على الخيول الأكبر سناً، ولم تتراجع المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات بعد أن حققت تقدماً كافياً على مقربة من خط النهاية، لتسجل الفوز بفارق ثلاثة أرباع الطول بسباق قطر ليلى لانجتري ستيكس، بمضمار جود وود.
وبعد فوزها بسباقات «قوائم» على المضمار في مشاركتها السابقة، حققت ابنة «بوستبوند» أول مشاركة لها في الفئة الثانية بفوز ساحق، وأظهرت قوة تحمل هائلة في اختبار لمسافة ميل واحد وستة فيرلونج (2800 متر).
وبعد أدائها الجيد دائماً بقيادة الفارس كالوم رودريجيز، تقدمت «وردة»، التي كانت فرصتها للفوز 7 إلى 2، إلى مقدمة المجموعة عند دخول الربع ميل الأخير من السباق، قبل أن تتقدم عليه بفارق ضئيل.
ومع ذلك، بعد تصدرها للسباق، اضطرت «وردة» إلى بذل قصارى جهدها أمام دانييل العائدة، وهي إحدى المتسابقتين اللتين شاركتا في السباق لمصلحة جون وثادي جوسدن، والتي كانت تشارك للمرة الأولى منذ 266 يوماً.
وليس المدرب أوين بوروز غريباً على التعامل مع المواهب من الطراز الرفيع، ويُقيّم الآن الخيارات المتاحة على أعلى مستوى مع «وردة»، بعد نجاحها في أول مشاركة لها في السباقات الكبرى.

الإمارات
الخيول
سباقات الخيول
آخر الأخبار
الشرطة الألمانية تتفقد حريقا متعمدا استهدف السكك الحديد
الأخبار العالمية
حريق متعمد ثالث يستهدف السكك الحديد في ألمانيا
3 أغسطس 2025
الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع ماليزيا وكمبوديا وتايلاند
الأخبار العالمية
ماليزيا تتوسط لعقد اجتماع حدودي بين كمبوديا وتايلاند
اليوم 23:32
ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول
الرياضة
ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول
اليوم 23:21
سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي
الرياضة
سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي
اليوم 23:17
روما يهزم لانس بهدفين
الرياضة
روما يهزم لانس بهدفين
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©