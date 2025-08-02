وستهام يضم ويلسون ويقترب من هيرمانسن



لندن (د ب أ)



أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع كالوم ويلسون في صفقة انتقال حر.

وكان ويلسون البالغ من العمر 33 عاماً، رحل عن نيوكاسل في يونيو الماضي، بعد نهاية عقده، قبل أن ينضم لوستهام في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لعام واحد.

وشارك ويلسون في 130 مباراة مع نيوكاسل، وسجل 49 هدفاً على مدار خمسة أعوام، لكنه خاض 18 مباراة فقط في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت شبكة «سكاي» أن ويلسون عانى من الإصابة في الموسم الماضي، وفشل في تسجيل أي هدف بالدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى تقدم وستهام بعرض رسمي إلى ليستر سيتي للتعاقد مع حارس مرماه مادس هيرمانسن، بعد رحيل حارس الفريق لوكاس فابيانسكي الشهر الماضي عقب نهاية عقده.

ويمتد عقد هيرمانسن حتى 2028 مع ليستر سيتي الذي هبط من الدوري الممتاز في الموسم الماضي.