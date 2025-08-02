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الرياضة

نيوكاسل يستعير حارس ساوثهامبتون

نيوكاسل يستعير حارس ساوثهامبتون
2 أغسطس 2025 19:36

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استعارة حارس منتخب إنجلترا آرون رامسديل من صفوف ساوثهامبتون لمدة موسم واحد مع خيار الشراء الصيف المقبل.
وجاء تعاقد نيوكاسل مع رامسديل، بعد فشله في ضم جيمس ترافورد، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، قادماً من صفوف بيرنلي قبل أيام. وقال رامسديل للموقع الرسمي لنيوكاسل: «من الرائع أن أكون هنا، لطالما أحببت المجيء إلى هنا، ورأيت مدى شغف الجماهير وحماسها».
وأضاف: «لطالما أحببت اللعب هنا في سانت جيمس بارك، لم أحقق دائماً أفضل النتائج، ولكن عندما يدعمك الجمهور، فهذا أمر رائع».
وأشار: «عندما جئت إلى الملعب ورأيته خالياً، كان من الغريب أن أفكر أن هذا الملعب سيكون موطني في المستقبل القريب، سعيد للغاية بوجودي هنا».
وكان رامسديل الحارس الأول لأرسنال قبل موسمين فقط قبل أن قدوم ديفيد رايا.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
ساوثهامبتون
أرسنال
مانشستر سيتي
رامسديل
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