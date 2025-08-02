لوكلير أول المنطلقين في «جائزة المجر»



بودابست (أ ف ب)



سيكون سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو أول المنطلقين في جائزة المجر الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، بعدما تصدر التجارب التأهيلية أمام ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب وملاحقه البريطاني لاندو نوريس.

وسينطلق لوكلير من المركز الأول في سباق الأحد للمرة الأولى، منذ جائزة أذربيجان في سبتمبر 2024 والسابعة والعشرين مسيرته، فيما فشل زميله البريطاني لويس هامليتون في التأهل حتى إلى الحصة الثالثة الأخيرة من التجارب التأهيلية، مكتفياً بالمركز الثالث عشر.