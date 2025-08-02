أولسان يُقيل مدربه

سيول (د ب أ)



أعلن نادي أولسان الكوري الجنوبي رحيل مدربه كيم بان-جون عن منصبه عقب المباراة المقررة نهاية الأسبوع الجاري أمام سوون إف سي.

وتولى كيم، المدرب السابق لمنتخبي ماليزيا وهونج كونج، تدريب أولسان الموسم الماضي خلفاً لهونج ميونج-بو الذي استقال في يوليو، من أجل العودة لتدريب منتخب كوريا الجنوبية، ونجح في قيادة الفريق نحو لقب الدوري المحلي.

وقاد المدرب البالغ من العمر 55 عاماً، والذي قضى خمسة مواسم في صفوف أولسان لاعباً في بداية مسيرته، الفريق لتحقيق لقب الدوري الكوري للموسم الثالث توالياً، رغم النتائج المتقلبة في المراحل الأولى من ولايته.

لكن مشاركة أولسان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 -2025 جاءت مخيبة للآمال، حيث حقق الفريق فوزاً واحداً فقط في سبع مباريات ضمن دور المجموعات، ليغيب عن الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

كما لم تكن نتائج الفريق على الصعيد المحلي أفضل حالا في موسم 2025، إذ يحتل أولسان حالياً المركز السابع بفارق 23 نقطة خلف المتصدر تشونبوك هيونداي موتورز. ورغم ذلك، ضمن أولسان التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 -2026، ومن المقرر أن يتم سحب قرعة مرحلة الدوري في كوالالمبور 15 أغسطس.