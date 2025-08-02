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الرياضة

«هملولة» تتألق في منافسات الفطامين بمهرجان العين للهجن

«هملولة» تتألق في منافسات الفطامين بمهرجان العين للهجن
2 أغسطس 2025 20:05

العين (الاتحاد)

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توجت «هملولة» لمالكها سالم حمد شطيط الفارسي بناموس الشوط الأول لفئة «الفطامين»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مهرجان العين الأول لسباقات الهجن 2025، والذي أقيم صباح اليوم على ميدان الروضة بالعين، وسط مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت منافسات اليوم الثاني إقامة 20 شوطاً، حيث افتتحت«هملولة» الفوز في الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة 1500 متر بزمن قدره 1:58:60 دقيقة، وحلق «الرهاوي» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بالمركز الأول في الشوط الثاني بزمن بلغ 2:00:04 دقيقة.
ونجحت «نجود» لعبدالله قصاب راعي الطيرة العامري، في الفوز بناموس المركز الأول في الشوط الثالث بزمن 1:58:71 دقيقة، بينما تفوق «شاهين» لعوض علي عبداله البلوشي، في الشوط الرابع محققاً زمناً بلغ 1:58:60 دقيقة.
وطارت «الغزالة» لماجد صالح أحمد حسن بناموس الشوط الخامس بزمن 2:00:09 دقيقة، كما تألقت «شواهين» لعبدالله صالح عبدالله الحرسوسي، ونالت المركز الأول في الشوط السادس بزمن 1:57:83 دقيقة.(أفضل توقيت).
وفي الشوط السابع، فاز«خبير» لمحمد هادي راشد الشهواني بالمركز الأول بعد وصوله إلى خط النهاية بزمن 1:59:54 دقيقة، فيما حلت «ريبال» لمسلم محمد مسلم بن جداد أولاً في الشوط الثامن بزمن 1:59:76 دقيقة.
وحققت «هزر» لسلطان زايد بن حمود الجحافي، المركز الأول في الشوط التاسع بزمن 1:59:64 دقيقة، وفي عاشر الأشواط نال «ضيف» لخليفة مكتوم راشد المزروعي الناموس بعد أن حل في الصدارة بزمن 2:00:70 دقيقة.
وأسفرت بقية نتائج الأشواط عن فوز، «الشاهينية» لحمد مسلم سالم الجحافي بالشوط الـ11، و«إنذار» لبدر عبيد سعد الجنيبي بالشوط الـ12، وفيما فاز «مغادر» لسالم مغاسي حمد الجنيبي بلقب الشوط الـ13، وتألق «قرار» لسطان راشد عبدالله الخميسي بلقب الشوط الـ14، وفي الشوط الـ15 نالت «الجذابة» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي اللقب، وفاز«الحذر» لحمد مبارك محمد نصيب العفاري بلقب الشوط الـ16، و«جبارة» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بالشوط الـ17، وانتزع «رداد» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي لقب الشوط الـ 18، و«خيال» لصبيح محمد سعيد الوهيبي لقب الشوط الـ 19، وفي الشوط الـ 20 تألق «الشبابي» لعلي سلطان محمد الهاشمي محققاً لقب الشوط.

 

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مهرجان العين للهجن
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