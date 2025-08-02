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الرياضة

هامليتون «غاضب» من نفسه!

هامليتون «غاضب» من نفسه!
2 أغسطس 2025 21:09

 
بودابست (أ ف ب)

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بدا بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون محبطاً جداً، بعد إخفاقه الكبير في التجارب التأهيلية لجائزة المجر الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، معتبراً أن المشكلة ليس في سيارة فيراري بل فيه شخصياً.
وبعدما فشل في السباق الماضي على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية في الوصول حتى إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية، عاد هامليتون ليخفق مجدداً السبت بفشله بالتأهل إلى القسم الثالث والاكتفاء بالمركز الثاني عشر.
وما يزيد شدة الخيبة عن بطل العالم سبع مرات أن زميله في فيراري شارل لوكلير من موناكو خطف المركز الأول ووضع سيارته لسباق الأحد أمام ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب وملاحقه البريطاني لاندو نوريس.
ولم يحقق البريطاني أفضل من المركز الرابع (ثلاث مرات) مع الفريق الإيطالي الذي انتقل إليه هذا الموسم قادما من مرسيدس، في حين صعد لوكلير على منصة التتويج خمس مرات بحلوله ثانياً على أرضه في موناكو وثالثاً في السعودية وإسبانيا والنمسا وفي الجولة الماضية في بلجيكا.
ويحتل هامليتون المركز السادس في الترتيب العام مباشرة خلف زميله الجديد الذي يتقدم البريطاني بفارق 30 نقطة.
وبدا الإحباط على هاميلتون في الاتصال مع فريقه، قائلاً «في كل مرة، في كل مرة».
ولدى سؤاله من قبل شبكة «سكاي سبورتس أف 1» عما كان يعنيه، أجاب البريطاني «أنا المقصود في (جملة) كل مرة، نعم، أنا عديم الجدوى، عديم الجدوى تماماً».
ورأى سائق ماكلارين ومرسيدس السابق أن «الفريق ليس المشكلة، لقد رأيت السيارة في المركز الأول عند الانطلاق، بالتالي نحن بحاجة ربما إلى تغيير السائق».
وقال إنه «لم يشعر ولو لمرة واحدة هذا الأسبوع» بأنه قادر على تحقيق نتيجة أفضل، رغم أنه يحمل الرقم القياسي بعدد الانتصارات على هذه الحلبة (ثمانية) التي نال فيها المركز الأول على خط الانطلاق تسع مرات أيضاً، لكنه رأى أن حصول لوكلير على المركز الأول السبت «تقدم كبير» بالنسبة لفيراري.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
المجر
لويس هاميلتون
فيراري
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