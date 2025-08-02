دياز يصنع هدفاً في الظهور الأول مع بايرن ميونيخ



ميونيخ (د ب أ)



سجل المهاجم الكولومبي الدولي لويس دياز ظهوره الأول بقميص بايرن ميونيخ الألماني، وأسهم في الهدف الأول خلال الفوز على أولمبيك ليون الفرنسي 2-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما.

وتحصل دياز، الذي انضم يوم الأربعاء الماضي إلى النادي البافاري قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل حوالي 75 مليون يورو (حوالي 85 مليون دولار)، على ضربة جزاء، بعد عرقلته من كلينتون لاعب ليون في الدقيقة 53، ليسجل منها مايكل أوليسيه هدف السبق لبايرن.

وأضاف أوليسيه الهدف الثاني له ولبايرن بعد تسع دقائق مستغلاً تمريرة سيرج جنابري، قبل أن يسجل أليخاندرو رودريجيز هدف ليون الوحيد في الدقائق الأخيرة. وتصدى حارسا مرمى ليون ريمي ديكامب وماتيو باتوييه، لثلاث محاولات من دياز في أول مباراة ودية لبايرن ميونيخ بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع عقب الخروج من دور الثمانية كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

أجرى مدرب بايرن، فينسنت كومباني، تغييرات على تشكيلته الأساسية بين الشوطين، حيث دخل دياز بديلاً في الشوط الثاني، بعد أن شارك أساسياً بعض اللاعبين الشباب، ومنهم بول فانر ولينارت كارل وتوم بيشوف.

يخوض البايرن مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم، حيث يلتقي يوم الخميس المقبل مع توتنهام الإنجليزي، ثم يلتقي في 12 أغسطس مع جراسهوبرز السويسري. ويخوض البايرن أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد في 16 أغسطس، حين يلاقي شتوتجارت في كأس السوبر الألماني، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بعدها بستة أيام أمام لايبزج.