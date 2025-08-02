وولفرهامبتون يتعاقد مع مدافع النرويج



لندن (د ب أ)



أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيسر النرويجي الدولي ديفيد مولر وولف، بعقد لمدة خمس سنوات، مقابل حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، من نادي إيه زد ألكمار الهولندي.

وبات وولف البالغ من العمر 23 عاماً ثالث صفقات المدرب فيتور بيريرا هذا الصيف، بعد انضمام جون أرياس وفير لوبيز إلى وولفرهامبتون في وقت سابق.

وقال وولف للموقع الرسمي لوولفرهامبتون: «سعيد للغاية وفخور للغاية بانضمامي إلى وولفرهامبتون؛ لذا أشعر بسعادة غامرة الآن».

وأضاف: «شعرت برغبة كبيرة في الانضمام إلى الفريق منذ اللحظة التي تحدثت فيها مع دومينيكو تيتي، مدير الكرة في وولفرهامبتون، واللحظة التي تحدثت فيها مع المدرب».

وأوضح: «الدوري الإنجليزي الممتاز كبير للغاية جداً، وهو الدوري الأكثر مشاهدة في النرويج».