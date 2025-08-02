فيران-بريفوت تقترب من لقب «طواف فرنسا» للسيدات



باريس (أ ب)



انفردت الفرنسية بولين فيران-بريفوت بصدارة الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي للدراجات «طواف فرنسا»، بعد انطلاقتها المنفردة خلال مرحلة التسلق الأخيرة، في الجولة قبل الأخيرة من السباق الفرنسي.

وتخوض بريفوت أول مشاركة لها في تور دو فرانس، وهي في الثالثة والثلاثين من عمرها، وتتقدم على الأسترالية سارة جيجانتي بفارق دقيقتين و37 ثانية، وعلى الهولندية ديمي فوليرينج بطلة عام 2023 بفارق ثلاث دقائق و18 ثانية قبل المرحلة الأخيرة الأحد.

شهد سباق العام الماضي أصغر فارق زمني بين البطل ووصيفه، في تاريخ فئتي النساء والرجال بتور دو فرانس، لكن يبدو أن فيران-بريفوت ستفوز باللقب بسهولة أكبر، ما لم تقع أي حوادث.

وكانت فيران-بريفوت فازت بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات الجبلية في أولمبياد باريس العام الماضي، وسباق باريس-روبيه الكلاسيكي في أبريل.

وجاءت جيجانتي في المركز الثاني خلال المرحلة قبل الأخيرة متأخرة بفارق دقيقة و45 ثانية عن الصدارة، فيما حلت فيشر-بلاك في المركز الثالث بفارق دقيقتين و15 ثانية عن الصدارة وحلت فوليرينج في المركز الرابع.