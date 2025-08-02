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الرياضة

دورتموند يُفسد «الظهور الأول» لجيرو

دورتموند يُفسد «الظهور الأول» لجيرو
2 أغسطس 2025 21:55

 
برلين (د ب أ)

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فاز بوروسيا دورتموند الألماني على ليل الفرنسي 3-2، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في ألمانيا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين، حيث تقدم باسكال جروس بهدف في الدقيقة 14، ثم أضاف القناص الغيني جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 41.
ورد الأيسلندي هكون أرنار هارالدسون بهدف لليل في الدقيقة 66، لكن بعدها بدقيقتين فقط أحرز كريم أديمي الهدف الثالث لدورتموند، قبل أن يسجل البلجيكي توماس مونييه الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 81.
وشهدت المباراة ظهور المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو للمرة الأولى بقميص ليل، بعد انتقاله هذا الصيف للفريق قادماً من لوس أنجلوس أف سي الأميركي. 

 

الدوري الألماني
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دورتموند
ليل
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