دورتموند يُفسد «الظهور الأول» لجيرو



برلين (د ب أ)



فاز بوروسيا دورتموند الألماني على ليل الفرنسي 3-2، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين، حيث تقدم باسكال جروس بهدف في الدقيقة 14، ثم أضاف القناص الغيني جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ورد الأيسلندي هكون أرنار هارالدسون بهدف لليل في الدقيقة 66، لكن بعدها بدقيقتين فقط أحرز كريم أديمي الهدف الثالث لدورتموند، قبل أن يسجل البلجيكي توماس مونييه الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة ظهور المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو للمرة الأولى بقميص ليل، بعد انتقاله هذا الصيف للفريق قادماً من لوس أنجلوس أف سي الأميركي.