نيوم السعودي يتعاقد مع لاعب موناكو



باريس (د ب أ)



أعلن نادي موناكو الفرنسي رسمياً، انتقال لاعب خط وسطه سايمون بوابريه إلى نيوم الصاعد هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر موناكو في بيان رسمي: «يعلن نادي موناكو عن انتقال لاعب الوسط سايمون بوابريه، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى نادي نيوم ، الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي».

وأضاف: «قيمة الصفقة 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت».

وولد بوابريه في سانت إتيان، وانضم إلى موناكو في يوليو 2021، حيث أثبت جدارته أولاً مع فريق تحت 17 عاماً، ثم مع فريق تحت 18 عاماً، وأسهم بشكل ملحوظ في فوز الفريق بكأس جامبارديلا خلال موسم 2022- 2023، وشارك بوابريه في أربع مباريات في الدوري الفرنسي، ومباراة واحدة في كأس فرنسا مع موناكو، قبل الانتقال إلى نيوم.