دونتشيتش يمدد عقده مع ليكرز بـ 165 مليون دولار



لوس أنجلوس (أ ب)

وافق لوكا دونتشيتش نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز على تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات، مقابل 165 مليون دولار، ليفوت الفرصة على نفسه بالانتقال لاعباً حراً في صيف 2026، ويبني مستقبلاً طويل الأجل مع بناء فريق جديد، ووفقاً لهذا الاتفاق سيبقى دونتشيتش مع ليكرز حتى 2028، علماً بأن النجم السلوفيني كان يحق له تمديد تعاقده لموسم 2026 - 2027 في عقده السابق.

أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته لوكالة أسوشيتد برس، بنود الاتفاق بين الطرفين، كما كتب دونتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي: «متحمس لمواصلة العمل والفوز بالألقاب مع لوس أنجلوس، وجعل جماهير الفريق فخورة بي، أنا ممتن كثيراً لفريق ليكرز، وزملائي في الفريق، وجماهيرنا التي تحبني كثيراً منذ بداية انضمامي». انضم دونتشيتش إلى ليكرز قادماً من دالاس مافريكس في فبراير الماضي في صفقة تبادلية تاريخية مقابل أنتوني ديفيس.

وحقق اللاعب الذي اختير خمس مرات ضمن فريق أفضل نجوم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة معدل 2. 28 نقطة و2. 8 تمريرة حاسمة و7. 7 متابعات في المباراة الواحدة بالموسم الماضي، وأسهم مع زميله المخضرم، ليبرون جيمس في تحقيق 50 فوزاً، ليحتل بهم ليكرز المركز الثالث في تصفيات المؤتمر الغربي.