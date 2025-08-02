الوحدات يفسخ عقد قيس اليعقوبي



عمان (أ ف ب)



أعلن نادي الوحدات الأردني فسخ عقد مدربه التونسي قيس اليعقوبي بعد 24 ساعة على خسارة الفريق أمام الرمثا 0-1 في أولى مبارياته في الدوري المحلي.

وذكر الوحدات في خبر مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قرر مجلس إدارة نادي الوحدات رسمياً فسخ العقد المبرم مع المدير الفني التونسي قيس اليعقوبي، وذلك خلال اجتماعهما الذي عُقد اليوم، وجاء القرار عقب خسارة الفريق أمام الرمثا في بطولة الدوري، إلى جانب تراجع مستوى الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة».

وبحسب الناطق الرسمي للنادي وليد السعودي والذي أفضى بالخبر: «جاء قرار الفسخ بالإجماع، في الوقت الذي سيعلن به مجلس الإدارة عن هوية المدير الفني الجديد في اقرب وقت».

واخفق اليعقوبي الذي قاد الوحدات للمرة الأولى عام 2019 في افتتاح الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر على يد الحسين إربد، بتعادلهما ذهاباً 1-1 والخسارة إياباً 0-1.

وحقق اليعقوبي الذي تسلم مهمة الإدارة الفنية لفريق الوحدات في الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري الموسم الماضي خلفا للمدرب الوطني رأفت علي، بطولة كأس الأردن بفوزه على الحسين إربد بفارق ركلات الترجيح وكان قريباً من التتويج بطلاً للدوري المحلي قبل أن يسجل الرمثا في شباكه هدف التعادل 1-1 في اللحظات الأخيرة ليمنح اللقب لفريق الحسين إربد ويتراجع الوحدات لمركز الوصيف.