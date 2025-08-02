سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي

بغداد (أ ف ب)



انحصر السباق على رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بين ثلاثة مرشحين، بعد إغلاق باب الترشح السبت للانتخابات المقررة في 16سبتمبر المقبل.

ويتنافس على هذا المنصب ثلاث شخصيات هم الرئيس الحالي عدنان درجال، رئيس الهيئة التطبيعية السابق إياد بنيان، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الحالي يونس محمود.

وبلغ عدد المرشحين لمناصب المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي 40 مرشحاً.

وتسلمت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة العراقي طلبات الترشح لكافة المناصب المختلفة والبالغ عددها 13 (بينها الرئيس ونائباه).

ويرأس درجال الاتحاد العراقي منذ 2021.