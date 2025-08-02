ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول



روم (أ ف ب)



جعل ميلان الإيطالي من مهاجم منتخب الأوروجواي لكرة القدم داروين نونييز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، من أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليدخل في منافسة على خدماته مع الهلال السعودي، وذلك وفق ما أفادت التقارير.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية إن ميلان تواصل مع الأوروجوياني من أجل تأمين مهاجم من الطراز الرفيع ليكون في خدمة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليجري، مضيفة أن عملية التعاقد مع ابن الـ26 عاماً معقدة، لاسيما في ظل اهتمام الهلال بضمه أيضاً.

وسبق لميلان أن تعرض لضربة من الهلال الذي انتزع منه خدمات ظهيره الدولي الفرنسي تيو هرنانديز الذي انتقل الشهر الماضي إلى الفريق السعودي بعقد لثلاثة أعوام وفي صفقة قدرتها وسائل الإعلام الإيطالية بـ25 مليون يورو.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، وضع ميلان لنفسه ثلاثة أهداف بديلة في حال فشل التعاقد مع نونييز، متمثلة بالمهاجم الصربي لغريمه يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش، مهاجم رين الفرنسي أرنو كاليمويندو، والمهاجم الدنماركي لمانشستر يونايتد الإنجليزي راسموس هويلوند.

ويبدو ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعداً للتخلي عن نونييز الذي يدافع عن ألوانه منذ 2022، وسجل له 40 هدفاً في 143 مباراة ضمن كافة المسابقات، بعد تعاقده مع الفرنسي أوجو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت الألماني في في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه استرليني، وسعيه لضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل ما دفعه للتخلي عن الكولومبي لويس دياز لبايرن ميونيخ الألماني.

وأنفق ليفربول حتى الآن 116 مليون جنيه استرليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونج من ليفركوزن أيضاً والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث.

كما انضم حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي إلى فريق سلوت منذ نهاية الموسم الماضي بعد الموافقة على انتقاله من فالنسيا الإسباني في عام 2024.

من جهته، تعاقد ميلان الذي يغيب الموسم المقبل عن الساحة القارية بعد إنهائه الدوري الإيطالي في المركز الثامن، مع صانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والحارس بييترو تيراتشانو من دون مقابل بعد انتهاء عقديهما مع ريال مدريد الإسباني وفيورنتينا توالياً، المدافع سامويلي ريتشي من تورينو مقابل 23 مليون يورو والظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستبوينيان من برايتون الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو.

كما عاد إليه العديد من اللاعبين الذين أعارهم إلى فرق أخرى الموسم الماضي، على رأسهم البلجيكي أليكسيس ساليماكرز، الجزائري إسماعيل بن ناصر، دافيدي كالابريا والفرنسي بيار كالولو.