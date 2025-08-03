«سون» حضر مغموراً إلى توتنهام وغادر من بوابة النجوم

لندن (د ب أ)

أسدل هيونج سون مين، نجم وقائد منتخب كوريا الجنوبية الستار على مسيرة طويلة مع ناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بإعلان رحيله عن الفريق اللندني هذا الصيف بعد مسيرة دامت لعقد كامل، اختتمها بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في مايو الماضي على حساب المنافس المحلي، مانشستر يونايتد. وجاء سون إلى توتنهام لاعباً مغموراً لا يعرفه أحد، ولكن كان أغلى صفقة آسيوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً آنذاك عام 2015 في صفقة قيل إنها بلغت قيمتها 5. 22 مليون جنيه إسترليني قادماً من باير ليفركوزن الألماني. قال ميكي هازارد، الفائز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي عامي 1982 و1984 بقميص توتنهام "عندما انضم (سون) إلى توتنهام لم يكن أحد يعرفه، وبعد 10 سنوات رحل كأسطورة من أساطير هذا النادي". وأضاف هازارد عبر شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "نحب اللاعبين الذين يبذلون الكثير من أجل هذا النادي، لذا سيبقى (سون) محل تقدير كبير". ويبلغ قائد كوريا الجنوبية حاليا 33 عاماً، وحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي اللندني بإهدائه اللقب الأوروبي قبل أسابيع قليلة، لينهي توتنهام انتظاراً دام 17 عاماً للفوز ببطولة كبرى، ويرحل هيونج سون مين عن الفريق وهو مرفوع الرأس بعد مسيرة 454 مباراة، سجل خلالها 173 هدفا". ويقول النمساوي كيفن فيمر، لاعب توتنهام السابق، والذي كان صديقاً مقرباً للنجم الكوري على مدار عامين في صفوف الفريق الإنجليزي "لست متأكداً من أننا سنرى سون آخر في توتنهام، لقد رحل وكأنه أحد نجوم (الروك)، فالاستمرار 10 سنوات في ناد بحجم توتنهام، يبقى إنجازاً مميزاً". وكسب هيونج سون مين، الذي يستعد حالياً للانتقال إلى فريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي، حب الجميع وقلوب زملائه، بفضل حركاته الرائعة خارج حدود الملعب، مثل اصطحاب الفريق إلى حفل شواء كوري خلال جولة توتنهام التحضيرية في كوريا الجنوبية عام 2022، قبل أن يهدي جميع أفراد المجموعة هدايا شخصية تخليداً لزيارتهم إلى وطنه. وكانت مسيرة (سون) عامرة بالمفارقات المثيرة، حيث سبق أن رفض النجم الكوري الجنوبي العمل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عندما كان مدرباً لساوثهامبتون في 2013، ولكنه توهج بشدة تحت قيادة بوكيتينو داخل جدران النادي اللندني. عانى سون من أجل الاستقرار في أيامه الأولى في لندن، وطلب الرحيل بعد أقل من عام من عقده الممتد لخمس سنوات، قبل أن يقرر البقاء والقتال من أجل مكانه، ويبقى أحد نجوم الدوري الإنجليزي، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021 / 2022، متساوياً مع محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد أن سجلا 23 هدفاً لكل منهما، كما حقق جائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصاحب أجمل هدف في العام، عن هدفه ضد بيرنلي عام 2019. كما حقق جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي أربع مرات، وجائزة هدف الشهر مرتين، وجائزة أفضل لاعب في توتنهام ثلاث مرات. في المقابل، كانت هناك خيبات أمل ساحقة أيضا، مثل الهزيمة مع زملائه في توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، والخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعدها بعامين في 2021. وذكرت (بي بي سي) في تقرير لها أن البرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية تقدم أفضل أهداف سون وتمريراته الحاسمة، ويظهر نجم توتنهام السابق في لوحات إعلانية عملاقة لمختلف المنتجات من الملابس إلى الآيس كريم، كما ظهرت صورته على جوانب حافلات العاصمة للترويج للسياحة. وأنشأ هيونج سون مين أكاديمية لكرة القدم في مسقط رأسه، مدينة تشونتشيون، التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً من العاصمة سيول، ويزين هذه الأكاديمية جدارية ضخمة تكريماً لنجم توتنهام.