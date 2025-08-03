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الرياضة

بعد التجديد.. دونتشيتش يغازل «قائمة العظماء» في ليكرز

بعد التجديد.. دونتشيتش يغازل «قائمة العظماء» في ليكرز
3 أغسطس 2025 09:18

لوس أنجلوس (رويترز)

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دونتشيتش يمدد عقده مع ليكرز بـ 165 مليون دولار
نيويورك نيكس «نيولوك» في أبوظبي

قال لوكا دونتشيتش إنه يشعر بأنه محظوظ، لأنه يحمل على عاتقه آمال لوس أنجلوس ليكرز في المنافسة على لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تمديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقابل 165 مليون دولار. وانضم دونتشيتش (26 عاماً) إلى لوس أنجلوس في فبراير الماضي، في صفقة قياسية للفريق تضمنت انتقال أنتوني ديفيز إلى مافريكس في خطوة أذهلت عالم الرياضة. وقال دونتشيتش في مؤتمر صحفي عقده في مركز تدريب الفريق في إل سيجوندو "إنه لشرف كبير أن ألعب في صفوف هذا الفريق. "لعب العديد من العظماء هنا، وبالطبع أطمح لأكون بينهم. هذا ما نعمل من أجله". ومنذ انضمام دونتشيتش ترك بصمته على الفور، إذ ساهم بمتوسط 28.2 نقطة، و8.1 استحواذ على كرة مرتدة، و7.5 تمريرة حاسمة في 28 مباراة خلال الموسم الاعتيادي. وساهم تألقه في قيادة ليكرز لاحتلال المركز الثالث في القسم الغربي، قبل أن ينتهي مشواره بالخروج المبكر من مستهل الأدوار الإقصائية. ووصف روب بلينكا المدير العام ونائب رئيس عمليات كرة السلة في ليكرز، تلك الخطوة بأنها " لحظة تاريخية" للفريق. وقال بلينكا في بيان "مستقبل لوكا دونتشيتش مع فريقنا. "إنه أحد أكثر اللاعبين تميزا في اللعبة، وهيمنته على الملعب وشغفه لا مثيل لهما". وتصدر دونتشيتش، الذي اختير خمس مرات في فريق كل النجوم، قائمة مسجلي النقاط في الدوري خلال موسم 2023-2024 بمتوسط 33.9 نقطة في المباراة الواحدة وسجل أعلى رقم في مسيرته بإحرازه 73 نقطة في مباراة واحدة.

لوس أنجلوس ليكرز
دوري السلة الأميركي للمحترفين
دالاس مافريكس
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