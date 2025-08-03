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الرياضة

الإمارات تحلق بلقبي الفردي والفرق في مونديال القدرة بفرنسا

الإمارات تحلق بلقبي الفردي والفرق في مونديال القدرة بفرنسا
3 أغسطس 2025 09:49

باريس (وام)

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في الفروسية، بحصدها ذهبية وفضية الفردي، ولقب الفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة عمر 8 سنوات، لمسافة 120 كلم، أمس، في مدينة جوليانج الفرنسية، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان من مختلف دول العالم، لفئتي الفردي والفرق، بإشراف الاتحاد الدولي. وتمكن فرسان الإمارات من الحفاظ على اللقب، الذي يعد السابع في الفردي والثاني على مستوى الفرق في تاريخ مشاركة الدولة في البطولة، بعد الإنجاز الكبير لأبطال الإمارات العام الماضي في إيطاليا، بحصد ذهبيتي الفرق والفردي. ونجح الفارسان سيف المزروعي في الفوز بذهبية الفردي، وعيسى المزروعي بالفضية، كما نال فرسان الإمارات سيف المزروعي، وعيسى المزروعي، وراشد ملهوف، وعلي الفلاسي، لقب بطولة الفرق، بعد مستويات مميزة، أظهرت جاهزية فرسان الإمارات لخوض البطولة، والمنافسة على اللقب.وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما كان له أكبر الأثر في استدامة التميز لفرسان الإمارات في المنافسات العالمية، والصعود إلى منصات التتويج، وترسيخ الصورة المشرفة عن هذه الرياضة في دولة الإمارات للعالم أجمع. وأعرب عن شكره إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم بفرنسا، وجميع الاستحقاقات، والفعاليات القارية، والدولية، مشيداً بجهود الإسطبلات، والكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي. وقال الريسي، إن تتويج فرسان الإمارات بذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة في فرنسا، وتحقيق اللقب السابع في تاريخ مشاركة الإمارات في البطولة في الفردي، والثاني على مستوى الفرق، يعد دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات العالمية، لتأكيد ريادة الإمارات في الفروسية، وخطوة أخرى تضع الدولة في الصدارة عالمياً في هذه الرياضة التي تعد إرثاً مهماً من الهوية الوطنية. وأشاد الريسي، بالأداء المميز لفرسان وأبطال الإمارات في البطولة العالمية، ووصولهم إلى مراكز الصدارة، وإظهار الروح العالية للفوز باللقب السابع في تاريخ المشاركة بهذه البطولة، وسط منافسة قوية من نخبة الفرسان عالمياً، وقدم التهنئة للأبطال على هذا الإنجاز.

مونديال القدرة
فرسان الإمارات
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