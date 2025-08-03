جراحة طارئة تبعد مدرب «الفراعنة» عن «مونديال اليد»

القاهرة (د ب أ)

تعرض طارق محروس، مدرب منتخب الناشئين المصري لكرة اليد، لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري. وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لليد، أنه تم نقل طارق محروس إلى إحدى المستشفيات وخضع لعدد من الفحوصات، والتي أظهرت حاجته إلى الخضوع لعملية جراحية. وقال: «يجري مجلس إدارة اتحاد اليد المصري، بقيادة خالد فتحي، العديد من المشاورات في الوقت الحالي، لبحث الموقف بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها طارق محروس قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال». وكان من المفترض أن يقود طارق محروس منتخب مصر للناشئين كمدير فني خلال بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً.