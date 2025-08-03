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الرياضة

مبوكو تصعق جوف بالفوز الأكبر في «كندا للتنس»

مبوكو تصعق جوف بالفوز الأكبر في «كندا للتنس»
3 أغسطس 2025 10:45

مونتريال (رويترز)

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حققت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو أكبر فوز في مسيرتها أمس السبت، بفوزها على المصنفة الأولى كوكو جوف 6-1 و6-4 لتتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كندا المفتوحة للتنس في مونتريال.وألقت مبوكو بمضربها وغطت وجهها في حالة من عدم التصديق، عندما قفز الجمهور الغفير على أقدامه، بعد أن حسمت اللاعبة الكندية (18 عاماً) المشاركة ببطاقة دعوة الفوز في غضون ساعة واحدة. وقالت للجماهير باللغة الفرنسية خلال مقابلة في الملعب عقب المباراة: «شكراً لكم، لقد ساعدتموني كثيراً». ووصفت ظهورها الأول على الإطلاق في دور الثمانية بإحدى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات «بالمذهل»، خاصة بعد فوزها على جوف البطلة الحالية لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس". وتلقت مبوكو مساعدة كبيرة طوال المباراة من منافستها التي ارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة، والتي لم تتمكن أبداً من العثور على إيقاعها أثناء الإرسال، وفشلت في استغلال أي من فرص كسر الإرسال الخمس التي أتيحت لها. وأدى خطأ جوف السادس المزدوج في ضربة الإرسال إلى نقطة للفوز بالمباراة، والتي استغتلها مبوكو عندما استقرت ضربة خلفية من اللاعبة الأميركية في الشباك. ورغم خيبة أملها، احتضنت جوف منافستها مبوكو عند الشبكة، وستسعى لإعادة ضبط أدائها، استعداداً للفوز بلقب بطولة أميركا المفتوحة للمرة الثانية الشهر المقبل. وستواجه مبوكو الفائزة من مباراة الصينية لين تشو والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو - وهما لاعبتان غير مصنفتين - في دور الثمانية. وفي وقت سابق، تغلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة التاسعة على ديانا ياستريمسكا 5-7 و6-2 و7-5 في الدور الرابع، وستواجه في الدور المقبل أوكرانية أخرى، المصنفة 24 مارتا كوستيوك، التي عادت من تأخرها لتتغلب على الأميركية مكارتني كيسلر 5-7 و6-3 و6-3.

كوكو جوف
رولان جاروس
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