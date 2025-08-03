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الرياضة

فلومينينسي يكسر العقدة بعد 6 سنوات

فلومينينسي يكسر العقدة بعد 6 سنوات
3 أغسطس 2025 10:12

ساو باولو (د ب أ)

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وضع فريق فلومينينسي حداً لسلسلة هزائمه بفوز صعب على ضيفه جريميو بنتيجة 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم. وسجل إيفيرالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، ليمنح فريقه الفوز السابع في المسابقة، ويرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن. وكسر فلومينينسي بهذا الفوز سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري، محققاً أول فوز على جريميو في بطولة الدوري منذ ست سنوات، حيث تعرض لسبع هزائم مقابل تعادل وحيد في المواجهات المباشرة. ويعود آخر فوز لفلومينينسي على جريميو في المواجهات المباشرة إلى يوم 29 سبتمبر 2019. وتلقى جريميو خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز ميراسول على فاسكو دا جاما بنتيجة 3 / 2. تقدم ميراسول بهدفين سجلهما نيجيبا وشيكو في الدقيقتين 51 و58، وأدرك فاسكو دا جاما التعادل بهدفين لخوسيه لويس رودريجيز وبابلو فيجيتي في الدقيقتين 66 و70. وخطف أصحاب الأرض نقاط المباراة بهدف ثالث سجله أليسون في الدقيقة 83. بهذا الفوز قفز ميراسول للمركز الخامس برصيد 28 نقطة، بينما واصل فاسكو دا جاما النزيف بعد خسارتين وتعادلين في آخر أربع جولات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

فلومينينسي
الدوري البرازيلي
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