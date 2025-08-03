ماكنتوش على أعتاب الذهبية الرابعة في مونديال السباحة

ستغافورة (رويترز)

تسير سمر ماكنتوش نحو إنهاء بطولة العالم للسباحة بميدالية ذهبية رابعة، بعد أن كانت الأسرع في تصفيات سباق 400 متر فردي متنوع للسيدات، بينما كاد ليون مارشان أن يفشل في التأهل لنهائي الرجال في اليوم الثامن والأخير في سنغافورة اليوم الأحد.وحققت ماكنتوش الفوز بسهولة في تصفياتها مسجلة أربع دقائق و35.56 ثانية، لتخوض النهائي في وقت لاحق اليوم، بفارق نحو 12 ثانية عن رقمها القياسي العالمي (4:23.65) والذي سجلته في التجارب الكندية في يونيو الماضي. لكن ربما كانت أكبر الهتافات من نصيب يو زيدي (12 عاماً)، حيث فازت الطالبة الصينية في تصفياتها لتتأهل في المركز الثالث للنهائي مسجلة أربع دقائق و36.49 ثانية، بفارق أقل من ثانية واحدة عن أفضل رقم شخصي لها (4:35.53)، الذي ضمن لها اللقب الوطني في مايو الماضي. وتصدر مارشان، الذي فاز بذهبية سباق 200 متر فردي متنوع بعد تسجيل رقم قياسي عالمي في قبل النهائي، حتى منتصف سباق 400 متر فردي متنوع، لكنه تباطأ كثيراً في سباقي الصدر والسباحة الحرة، ليتأهل في المركز السابع للنهائي الذي سيقام في الحصة المسائية. ورغم تأخره بنحو ثلاث ثوان عن المصنف الأول الياباني تومويوكي ماتسوشيتا، فإن البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي مارشان سيحظى بدعم قوي للفوز بلقبه العالمي الثالث في سباق 400 متر فردي متنوع. ومع انسحاب السباح الأميركي كارسون فوستر، الحائز على البرونزية الأولمبية، من التصفيات بسبب إصابة في الكاحل لم تتمكن الولايات المتحدة من المشاركة بأي سباح في النهائي لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً من بطولات العالم. كما خرج حامل اللقب النيوزيلندي لويس كليربورت من التصفيات. وتأهل الفريق الأميركي بأسرع زمن إلى نهائي سباق التتابع المتنوع 4 في 100 متر للرجال، إذ قاد جاك أليكس الفريق في المرحلة الأخيرة من السباق، ليقود الفريق الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس للفوز بالتصفيات. لكن الصين بطلة الأولمبياد خرجت من المنافسة بعدما سجلت تاسع أسرع زمن، إلى جانب أستراليا التي حلت في المركز 11. وتأهلت سيدات الولايات المتحدة أيضاً بأسرع وقت في سباق التتابع المتنوع بزمن 3:54.49، متقدمة بثانية واحدة على أستراليا صاحبة المركز الثاني، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث. وسيتم التنافس على ثماني ميداليات ذهبية في برنامج مزدحم في الحصة المسائية اليوم، إذ يتطلع السباح الألماني فلوريان فلبروك الرجل الحديدي للفوز بلقب سباق 1500 متر حرة للرجال، لتعزيز حصيلته الكبيرة بعد اكتساحه سباقات المياه المفتوحة. وستسعى حاملة الرقم القياسي العالمي الليتوانية روتا ميلوتيتي، للفوز بلقبها العالمي الرابع على التوالي في سباق 50 متر صدراً للسيدات منذ عودتها للمنافسات عام 2021، بعد إيقافها لمدة عامين بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.