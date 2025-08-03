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الرياضة

إصابة جديدة تهدد مسيرة ميسي مع إنتر ميامي

إصابة جديدة تهدد مسيرة ميسي مع إنتر ميامي
3 أغسطس 2025 11:52

ميامي (أ ف ب)

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خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصاباً في الدقائق الأولى من مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي ضد نيكاسكا المكسيكي، في مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم، والتي انتهت بفوز فريقه 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.وتعرض ميسي لإصابة عضلية على ما يبدو عند الدقيقة 11، عندما اصطدم بمدافع نيكاسكا ألكسيس بينيا، قبل أن يستلقي على الأرض متلقياً العلاج لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة. وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو "شعر ميسي بانزعاج لكن لا يمكننا تشخيص ما حدث له قبل الغد. ثمة أمر ما من دون شك ربما ليس خطيراً لأنه لم يكن يعاني كثيراً، لكنه شعر بألم".

ميسي
إنتر ميامي
ماسكيرانو
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