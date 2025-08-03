مورينيو في الصورة.. صراع برتغالي تركي على ضم دياز

معتز الشامي (أبوظبي)

لا تزال سوق الانتقالات الصيفية تحمل مفاجآت، حيث يبدو أن مستقبل النجم المغربي إبراهيم دياز البالغ من العمر 25 عاماً بعيداً عن ريال مدريد، مع احتمال انتقاله إلى البرتغال.ووفقاً لشبكة CNN البرتغالية، يعتزم بنفيكا التعاقد مع الموهبة الإسبانية المغربية على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026، ويأمل النادي، ومقره لشبونة، في الاستفادة من علاقته القوية مع النادي المدريدي لإتمام الصفقة قريباً. وفي الموسم الماضي، شارك إبراهيم في 56 مباراة رسمية مع الفريق الملكي، مسجلاً 6 أهداف وصنع 7 أخرى، ورغم أنه لم يكن أساسياً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، إلا أنه لعب دوراً محورياً في تشكيلة الفريق وساهم بشكل مستمر. ويبدو أيضاً أن صراعاً من نوع ما سيكون حاضراً حول صفقة دياز، ففي تركيا، أبدى فنربخشة، بقيادة جوزيه مورينيو، رغبته الشديدة في ضم إبراهيم دياز، ويقال إن المدرب البرتغالي يبحث عن لاعب وسط مبدع، وسيكون المغربي الخيار الأمثل لخطته التكتيكية. ومع ذلك، يبدو أن الفريق البرتغالي هو المتفوق، ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي، بل أيضاً لأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقد ترجّح وعود المشاركة في كرة القدم الأوروبية، ودور اللاعب المحوري في خطط الفريق، القرار لصالح النادي البرتغالي. ومن المتوقع حسم التفاصيل النهائية للانتقال قريباً، إذا سارت الأمور كما هو متوقع، سيرتدي إبراهيم دياز الزيين الأحمر والأبيض هذا الموسم، ويغادر سانتياغو برنابيو سعياً للحصول على المزيد من الوقت والثبات في الأداء خلال عام محوري في مسيرته.