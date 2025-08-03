«أبوظبي العالمية للجرابلينج».. محطة لتسليط الضوء على «أصالة العين»

منطقة العين (الاتحاد)

تتواصل فعاليات النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج اليوم في مركز أدنيك منطقة العين، حيث تمثل محطة محورية تساهم في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية عالمية المستوى. وتجمع البطولة، التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، أكثر من 1000 رياضي ورياضية من ما يزيد على 60 دولة في منطقة العين.وتأتي البطولة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتعكس استراتيجية طويلة الأمد لترسيخ مكانة منطقة العين التاريخية، باعتبارها وجهة مميزة تجمع الأصالة التاريخية والتجارب الرياضية والثقافية التي تواكب تطلعات السكان والزوار على حد سواء. وسلط سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الضوء على الرؤية بعيدة المدى وراء استضافة هذه البطولة في منطقة العين، وقال: «سرعان ما اكتسب هذا النوع من الفعاليات الرياضية انتشاراً كبيراً في أنحاء العالم، وبات يحظى بشعبية واسعة، وخاصة مع ظهور العديد من الأبطال. وتبرز أبوظبي اليوم بقوة على خريطة الرياضات القتالية العالمية. وتمثل استضافة البطولات الرياضية في منطقة العين امتداداً لرؤية استراتيجية واضحة لدائرة الثقافة والسياحة، والتي ترمي إلى تطوير هذه البطولة وتسويقها والترويج لها في منطقة العين». وفيما تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها في مشهد الرياضات القتالية العالمية، يأتي تسليط الضوء على منطقة العين كخطوة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة. وتتخطى بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج دورها كمنصة لأفضل الرياضيين على مستوى العالم، لتشكل محطة تدعم السياحة وتعزز التفاعل المجتمعي. وتمثل هذه البطولة التعاون الناجح الثاني بين دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية في منطقة العين، حيث تابع الظاهري: «نعتز بهذه الشراكة وبدورها في تطوير البطولات الرياضية واستقطاب نخبة من الرياضيين إلى أبوظبي ومنطقة العين، بما يسهم بدعم القطاع السياحي والتسويق لإمارة أبوظبي». وتسلط البطولة الضوء على الطابع الفريد لمنطقة العين، التي تُعرف باسم «مدينة الحدائق» في دولة الإمارات، فهي موطن جبل حفيت، أحد أعلى القمم في الدولة، وتضم ست واحات نخيل صحراوية، فضلاً عن تاريخها العريق الذي يعود إلى نحو 5.000 عام. وتجمع العين، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بين جمال الطبيعة الخلاب والتراث الثقافي الزاخر، مما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة فعاليات تحتفي بالتميز. وتجمع بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج بين أعلى المعايير العالمية في تنظيم البطولات الرياضية والرؤية الاستراتيجية وسط البيئة الثقافية والحضارية التي تمتاز بها منطقة العين، لترسم ملامح فصل جديد من التميز في المسيرة الرياضية لإمارة أبوظبي.