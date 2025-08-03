الوصل يقترب من خطف «الجناح الذهبي» للدوري الدنماركي

معتز الشامي (أبوظبي)

في خطوة استراتيجية تعكس طموحات نادي الوصل للموسم الجديد، توصل «الإمبراطور» إلى اتفاق نهائي مع نادي فيبورج الدنماركي لضم الجناح الموهوب سيرجينيو، اللاعب الدولي في منتخب الرأس الأخضر البالغ من العمر 24 عاماً، في صفقة وصفتها تقارير أوروبية بأنها «ضربة ناجحة» للفهود، خصوصاً أن اللاعب يعد أحد أبرز المواهب التي لفتت إليها الأنظار في الموسم الماضي. ولا يزال لدى إدارة الوصل رغبة قوية في مواصلة الصفقات القوية لتدعيم الصفوف، بعدما أجرى تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق واللاعبين الأجانب. وبرز سيرجيو بيريرا أندرادي، الصفقة المحتملة للوصل في الدوري الدنماركي خلال الموسمين الأخيرين، حيث شارك سيرجينيو وفقاً لتقارير دنماركية في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم، سجّل خلالها 6 أهداف وصنع 20 هدفاً، ليصنَّف بين أفضل صانعي اللعب في الدوري الدنماركي الممتاز، وأطلقت عليه بعض وسائل الإعلام لقب «الجناح الذهبي» في الدوري الدنماركي، ويمتاز سيرجينيو بأسلوب لعب هجومي متوازن، يجمع بين السرعة، المراوغة، ودقة العرضيات، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.واقترب الوصل من حسم الصفقة وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية، بعد منافسة قوية من أندية أوروبية مثل هامبورج وأوجسبورج من ألمانيا، وبيرنلي من إنجلترا، وليل ومارسيليا من فرنسا، وقدّر مراقبون القيمة السوقية للصفقة بحوالي 4 ملايين يورو، ما يجعلها واحدة من أبرز الانتدابات الخارجية في دوري أدنوك هذا الصيف. ومن الناحية الفنية، يُعد سيرجينيو إضافة نوعية لخط الهجوم الوصلاوي، خاصة في ظل حاجة الفريق لتدعيم الأطراف الهجومية بلاعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة، كما يتوقّع أن يشكل ثنائيات هجومية قوية إلى جانب ريناتو جونيور، في ظل سعي الفريق للمنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث تجدر الإشارة إلى أن اللاعب يمتلك تجربة دولية مع منتخب الرأس الأخضر، حيث خاض أولى مبارياته الدولية عام 2023. وكانت بعثة الفريق قد عادت من معسكر هولندا الخميس الماضي، وقد منح الجهاز الفني راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل العودة لاستئناف التدريبات بداية من أمس، فيما سيخوض الأصفر تجربتين وديتين على ملعبه في دبي، وستجمع الأولى بينه وبين فريق السمحة «الثلاثاء»، بينما الودية الثانية ستكون أمام عجمان يوم السبت المقبل، قبل أن ينطلق مشوار الوصل بالجولة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين يوم 17 الجاري بمواجهة بني ياس على استاد زعبيل.