ضمن كأس غرناطة.. العين يستعد لـ«صدام ودي» مع الأهلي السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل فريق العين تدريباته في معسكره الإعدادي للموسم الجديد بمدينة غرناطة الإسبانية، والذي دخله الفريق بداية من يوم الأربعاء الماضي، بعد ختام المرحلة الأولى من المعسكر والتي أقيمت في المغرب، وشهدت فوز العين أمام اتحاد تواركة المغربي في التجربة الودية الأولى. ويستعد «الزعيم» لصدام الكبار، حين يواجه الأهلي السعودي في قمة مرتقبة من العيار الثقيل، تجمع بطلي القارة في آخر نسختين من دوري الأبطال، الثلاثاء، ضمن مباريات كأس مدينة غرناطة الودية. وبدأ العين مبارياته في البطولة الودية بالفوز برباعية مقابل 3 أهداف على حساب إلتشي الإسباني، في تجربة قوية، استطاع العين أن يحسمها لصالحه رغم غياب 8 عناصر من الأساسيين، مع مشاركة اللاعبين الدوليين في تجمع الأبيض بالنمسا، أو الغياب للإصابة وأبرزها قلب الدفاع المصري، رامي ربيعة، المنتقل حديثاً إلى العين، والذي تعرض لإصابة طفيفة خلال التدريبات، أبعدته عن الودية الأخيرة أمام إلتشي، ولكنه سيكون جاهزاً للمشاركة بنسبة كبيرة أمام الأهلي السعودي. ويعيش العين حالة من الارتياح الذي انعكس على جماهير الفريق، نتيجة المستوى الطيب الذي أظهرته الوجوه الجديدة في تشكيلة الفريق والصفقات التي أنهاها العين في الصيف، وعلى رأسها، أديس ياسيتش، ورافا رودريجيز ويحيى بن خالق، ونسيم الشاذلي، بالإضافة لبعض الوجوه التي تم تصعيدها من فريق تحت 23 سنة، مثل حسن ساني، وساركي، وأمادو نيانج. وفي المقابل، اهتمت الصحف الإسبانية والعالمية بالودية الأولى للعين في بطولة كأس مدينة غرناطة الودية، حيث اعتبرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن المباراة قد كشفّت عن ثغرات دفاعية خطيرة لدى إلتشي، رغم تمكنه من تسجيل هدفين، إلا أن الأخطاء الفردية والجماعية أمام سرعة هجمات العين كلفته المباراة بحسب الصحيفة. بينما وصفت الصحيفة اللقاء بأنه بمثابة فرصة تحضير قوية للفريقين قبل انطلاق الموسم، وختمت التقرير بأن الفريق الإسباني يحتاج إلى العمل كثيراً لتحسين الانضباط الخلفي قبل بداية «الليجا». وكذلك، أشارت تقارير لموقع «footboom1.com» الإسباني إلى أن الأداء الدفاعي السيئ لإلتشي، أتاح للعين استغلال الهجمات المرتدة بشكل فعال، حيث وصف التقرير المباراة بأنها «مواجهة مبهرة» انتهت لصالح العين بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، مؤكداً أن هذه النتيجة يجب أن تكون دافعاً لإلتشي لمراجعة خياراته الخططية قبل انطلاق الموسم الرسمي، كما أكد التقرير على أن العين استخدم اللقاء كفرصة لاختبار لاعبيه، استعداداً للموسم المحلي، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية. من جانبه، أبدى النمساوي أديس ياسيتش لاعب العين، سعادته بالمستوى الذي قدمه أمام إلتشي ومساهمته التهديفية، وقال: «الكل سعيد للغاية، هناك روح إيجابية بالفعل، لقد خضنا مباراة قوية أمام منافس مميز، وتمكنا من تحقيق الفوز، أعتقد أن الفريق يمتلك عقلية قوية للغاية، حيث عدنا مرتين خلال المباراة، وتمكنا من فرض سيطرتنا وتحقيق الفوز في النهاية»وتابع: «وأرى أن جميع لاعبي العين متحدون، وقريبون تماماً من بعضهم البعض، وهدف الجميع هو الظهور بمستوى لافت، وإسعاد جماهير الفريق في الموسم الجديد». وأشاد ياسيتش بالدور الذي قدمه الظهير الأيسر رافا رودريجز الوافد الجديد لتشكيلة العين. والذي صنع هدفاً أيضاً أمام إلتشي، وقال: «هناك انسجام سريع وكبير بيني وبينه، فهو يراني دوماً في الملعب وكذلك أنا، ونتناقل الكرات جيداً فيما بيننا بما يخدم الفريق، وإجمالاً الانسجام يزيد بشكل كبير بيننا جميعاً، وهذا ما نحتاج إليه في المرحلة الحالية».