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الرياضة

«انتكاسة خامسة» تبعد الأميركي دايك عن وست بروميتش

«انتكاسة خامسة» تبعد الأميركي دايك عن وست بروميتش
3 أغسطس 2025 12:41

لندن (أ ب)

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تأكد غياب داريل دايك مهاجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن انطلاقة فريقه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بسبب إصابة خامسة للاعب الأميركي البالغ من العمر 25 عاماً في عضلة الفخذ. وأعلن النادي الإنجليزي أن دايك أصيب أثناء التدريبات يوم الجمعة، وسيكون جاهزاً للتدريبات مجدداً بعد فترة التوقف الدولي في أوائل سبتمبر. أصيب دايك بتمزق في وتر أكيليس الأيمن خلال مواجهة ستوك سيتي في 15 أبريل 2023، وعاد في 7 يناير 2024، عندما لعب الشوط الأول من مباراة ألدرشوت في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما أصيب اللاعب الأميركي بتمزق في وتر أكيليس الأيسر خلال مواجهة إبسويتش تاون في 10 فبراير التالي، بعد خمس مباريات فقط من عودته من الإصابة الأولى. عاد دايك للمشاركة مجدداً في المباريات بمشاركته بديلاً أمام ميلوول في 15 فبراير الماضي، وبدأ أساسياً في المباراة الأخيرة من الموسم ضد لوتون في 3 مايو. انضم دايك إلى وست بروميتش قادماً من أورلاندو الأميركي في يناير 2022. وتعرض مهاجم وست بروميتش لإصابة في أوتار الركبة أنهت موسمه في أول مباراة له كأساسي، ضد بيتربورو في 22 يناير 2022، كما تعرض لتمزق في عضلة الفخذ في الجولة الأولى لموسم 2022/ 2023 ضد ستوك سيتي في 30 يوليو2022. وعاد المهاجم الأميركي في 12 نوفمبر في آخر مباراة لفريقه الإنجليزي قبل عطلة كأس العالم، ثم تعرض لتمزق في وتر أكيليس الأيمن خلال ربيع 2023. وعلى المستوى الدولي، سجل داريل دايك 3 أهداف في 10 مباريات بقميص المنتخب الأميركي.

نادي وست بروميتش
الدوري الإنجليزي
ستوك سيتي
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