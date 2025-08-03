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الرياضة

ميسي.. إصابة سابعة في عامين!

ميسي.. إصابة سابعة في عامين!
3 أغسطس 2025 14:45

سلطان آل علي (دبي)

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تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية جديدة خلال مشاركته الأخيرة مع ناديه إنتر ميامي، ليخرج من مباراة نيكاسكا المكسيكي، في مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، متأثراً بآلام عضلية لم يعلن عنها بشكل رسمي. الإصابة الجديدة تأتي لتثير القلق مجدداً حول الحالة البدنية للبرغوث، خاصةً أنها تُعد الإصابة السابعة له خلال الموسمين الماضيين. وبحسب البيانات الطبية الموثقة، فقد عانى ميسي خلال موسمي 2023/2024 و2024/2025 من سلسلة إصابات متكررة ومتنوعة، ما بين إصابات عضلية وإصابات في الأربطة، بالإضافة إلى فترات راحة قصيرة بسبب الإجهاد. وتشير الإحصائيات إلى أن ميسي غاب 55 يوماً في موسم 23/24 بسبب إصابات عضلية مختلفة، إضافة إلى مشاكل عامة أدت إلى غيابه عن منتخب الأرجنتين. في الموسم الماضي 24/25، بدأت المتاعب مبكراً، حيث تعرض ميسي إلى إصابة في الأربطة أبعدته لمدة 59 يوماً وغاب بسببها عن 10 مباريات مع النادي والمنتخب، قبل أن يعود لفترة قصيرة ثم يُصاب مجدداً، لتُضاف إصابته العضلية الأخيرة التي لا يعلم كم ستسبب في غيابه. المقلق في الأمر أن الإصابات لم تعد نادرة أو استثنائية في مشوار ميسي، بل باتت تتكرر بوتيرة لافتة. فمنذ انتقاله إلى الدوري الأميركي، تغيّرت الأحمال التدريبية وكثافة المباريات، وربما ساهم عامل العمر أيضاً في جعل جسده أكثر عرضة للتعرض للإجهاد والإصابات، حتى في الحالات التي لا تبدو جسيمة على السطح. الجدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني، رغم هذه المتاعب، لا يزال يحظى بدعم جماهيري هائل، وثقة من الجهاز الفني والطبي، الذين يدركون أن أي دقيقة إضافية يقضيها ميسي على أرض الملعب، قد تصنع الفارق في مسيرة أي فريق.

ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
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