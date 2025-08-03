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الرياضة

330 ألف كوري يحددون وجهة سون المقبلة

330 ألف كوري يحددون وجهة سون المقبلة
3 أغسطس 2025 15:30

سلطان آل علي (دبي)

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في لحظة مؤثرة، أعلن النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين رحيله عن نادي توتنهام هوتسبير بعد عشرة أعوام حافلة، أنهى خلالها مشواره مع النادي بلقب الدوري الأوروبي 2025. ومع هذا الوداع الكبير، تتجه الأنظار نحو الخطوة التالية في مسيرة القائد الآسيوي، الذي ألمح إلى أن كل شيء سيتضح مع التوقيع النهائي، مما يزيد التكهنات حول وجهته المقبلة. أبرز هذه الوجهات وأكثرها تداولاً في الأوساط الرياضية هي نادي لوس أنجلوس الأميركي، أحد أبرز أندية الدوري الأميركي MLS، والذي يسعى بقوة لجلب نجم عالمي جديد بعد تجارب سابقة ناجحة مع أسماء مثل جاريث بيل وكيليني. وتُعد لوس أنجلوس بيئة مثالية لسون من عدة جوانب؛ رياضياً، تسويقياً، وحتى ثقافياً. واحدة من أهم العوامل التي قد تساهم في اتخاذ سون لقراره هي الجالية الكورية الجنوبية الكبيرة في لوس أنجلوس. وفقاً لتعداد مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2020، يقدّر عدد الكوريين الأميركيين في منطقة لوس أنجلوس الكبرى بأكثر من 330,000 نسمة، وهي أكبر جالية كورية خارج كوريا الجنوبية. وتُعرف منطقة "كورياتاون" في المدينة بكونها واحدة من أكثر المجتمعات الكورية حيوية وتفاعلاً، ما سيضمن لسون دعماً جماهيرياً فريداً وشعوراً بالانتماء منذ اللحظة الأولى. وسيكون انضمام سون هيونغ-مين إلى نادي لوس أنجلوس صفقة ذهبية على كافة المستويات، حيث سيضم الفريق لاعباً بخبرة أوروبية كبيرة، وشخصية قيادية اعتادت اللعب تحت الضغط في أقوى الدوريات والبطولات. ومن الناحية التسويقية، يمثل وجود سون دفعة هائلة، خصوصاً مع القاعدة الجماهيرية الكورية الضخمة في المدينة، مما سيفتح آفاقاً جديدة للنادي في الأسواق الآسيوية، ويعزز من بيع التذاكر والقمصان والعقود الإعلانية. كذلك، سيمنح النادي دفعة إعلامية دولية غير مسبوقة، ويكرس مكانته كوجهة جذابة للنجوم العالميين الباحثين عن تحدٍ جديد في الدوري الأميركي، رغم أن بعض التقارير أشارت إلى احتمالية إنهاء مسيرته في كوريا الجنوبية مع ناديه الأم سيول إف سي، إلا أن خطوة انتقالية في الدوري الأميركي قد تبدو منطقية قبل العودة إلى الوطن، خصوصاً إذا جاءت من بوابة مدينة مثل لوس أنجلوس، التي تجمع بين الاحترافية الرياضية والتقارب الثقافي.

هيونج مين سون
توتنهام
لوس أنجلوس
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