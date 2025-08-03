رابطة المحترفين تعلن جاهزيتها لانطلاق الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت رابطة المحترفين، ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2025 - 2026، والتي أقيمت على مدار يومين بفندق ريكسوس السعديات بأبوظبي، بحضور طارق علي الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، نائب رئيس اللجنة الفنية، ومصعب المرزوقي، المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي شركات كرة القدم المحترفة، ومسؤولي المباريات وممثلي مختلف الإدارات في الرابطة.

خصص اليوم الثاني من الورشة لمسؤولي المباريات التابعين لرابطة المحترفين، من مراقبي مباريات، مسؤولي الإعلام ومسؤولي مراقبة الدخول، تم خلاله استعراض نظام التقارير الإلكتروني، ثم حالات للدراسة تمت مناقشتها مع الحضور، بهدف التطوير والحرص على توحيد الإجراءات.

وفي هذا الصدد، أشاد طارق علي الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، بالحضور الكبير لمسؤولي المباريات في ورشة العمل، مما يؤكد اهتمامهم المستمر بالتطوير، مؤكداً ثقة مجلس إدارة الرابطة في الكفاءات الوطنية العاملة في تنظيم المباريات، والدور الكبير الذي يقوم به مسؤولو المباريات في إنجاح المباريات، ودعا الشبيبي الحضور إلى مواصلة التميز لما فيه خدمة كرة القدم الإماراتية.

وكان اليوم الأول من الورشة قد شهد تقديم شرح لمستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات شملت التسويق والشؤون التجارية، الإعلام والإنتاج والبث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، بالإضافة إلى استعراض لأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي، مع توصيات بمواصلة تضافر الجهود لتقديم موسم جديد يحقق الأهداف المنشودة.

وتحرص رابطة المحترفين على تنظيم ورشة العمل سنوياً، تماشياً مع خطتها الاستراتيجية 2020 - 2030 الرامية إلى تطوير المسابقات من مختلف النواحي سواء الفنية، التسويقية، الإعلامية والتنظيمية، من أجل النهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية.