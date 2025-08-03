الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد بطولات (2025-2029)

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماعاته الأخيرة، روزنامة مسابقاته الرسمية للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى 2029، والتي تتضمن إقامة 12 بطولة تغطي مختلف الفئات العمرية والألعاب، وتشمل مسابقات للرجال والسيدات على مستوى الأندية والمنتخبات، إلى جانب بطولات للصالات وكرة القدم الشاطئية.

تشمل البطولات المعتمدة في روزنامة الاتحاد العربي لكرة القدم للفترة 2025-2029، كأس العرب للأندية، كأس العرب للأندية سيدات، كأس العرب للأندية تحت 21، كأس العرب للأندية تحت 18، كأس العرب للمنتخبات تحت 20، كأس العرب للمنتخبات تحت 17، كأس العرب للسيدات تحت 20، كأس العرب للسيدات تحت 17، كأس العرب للسيدات، كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، كأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب للأندية لكرة الصالات.

وتأتي هذه الروزنامة في إطار توجه الاتحاد العربي نحو تعزيز استمرارية النشاط الرياضي، وتوسيع قاعدة المشاركة العربية على مستوى المنافسات القارية والدولية، إلى جانب دعم الفئات العمرية والمواهب الشابة، وتوفير منصة تنافسية للعنصر النسائي.

في السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للدورة الانتخابية 2025–2029، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته، إلى جانب الترشح لعضوية الهيئات القضائية واللجان المعاونة للاتحاد.

ودعت الأمانة العامة أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الـ 28 للاتحاد، والمقرر في 14 سبتمبر المقبل، والذي سيشهد مناقشة التقارير الإدارية والمالية، إلى جانب عملية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

ويترأس الاتحاد العربي حالياً، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فيما شهد اجتماع الجمعية العمومية الـ27 الماضي، تزكية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نائباً ثانياً للرئيس.

ويُنتظر أن تمثل الدورة المقبلة (2025–2029) مرحلة تطوير جديدة للاتحاد العربي، من خلال اعتماد هيكل تنظيمي حديث، وتعزيز الحوكمة، وتكريس حضور المنتخبات والأندية العربية في الساحة الإقليمية والدولية عبر البطولات المتنوعة المدرجة في الروزنامة.