مهرجان العين للهجن.. «الشبابية» تتألق مع انطلاقة منافسات الحقايق

علي معالي (أبوظبي)

شهد ميدان الروضة بمنطقة العين، انطلاق منافسات سن الحقايق، في اليوم الثالث من الجولة الثانية بمهرجان العين لسباقات الهجن، والذي يقام بتنظيم مركز شؤون هجن الرئاسة، وإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ضمن ثلاث جولات تمهيدية يشملها المهرجان، حيث تستمر الجولة الثانية حتى 10 أغسطس الجاري. وأقيمت المنافسات على مدار 15 شوطاً، ولمسافة 3 كيلومترات، في اليوم الأول لسن الحقايق الذي خصصت له اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً على يومين، وسط مشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.وحسمت «الشبابية» لسهيل محمد قطامي العامري، لقب الشوط الأول في أشواط الحقايق، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4:27:39 دقيقة، ونجح «مروض» لمحمد سهيل العامري في خطف ناموس الشوط الثاني بتوقيت 4:28:07 دقيقة، بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، بينما حلقت «الفايقه» لعبدالله منصور العامري بلقب الشوط الثالث، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 4:29:23 دقيقة. وشهد الشوط الرابع فوز «مدهال» لعبدالله خلفان الكتبي بعد أن أنهى مسافة الشوط في زمن قدره 4:28:87 دقيقة، وانتزعت «الشامخة» لمعضد مبارك معيوف الوهيبي المركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت 4:29:29 دقيقة، بينما خطفت «راهية» لمنصور ناصر اللحيفي ناموس الشوط السادس وسجلت زمناً قدره 4:30:73 دقيقة. وسجل «الفاتن» لمنصور ناصر حمد اللحيفي حضوره القوي خلال المنافسات، واستطاع أن يحرز أفضل توقيت زمني لسن الحقايق، بعد أن انتزع لقب الشوط السابع مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 4:27:08 دقيقة، بينما حلق «الظبي» لحمد سالم الوهيبي بناموس الشوط الثامن بتوقيت 4:30:18 دقيقة. وتوجت «مشكورة» لسالم راشد البطيني بلقب الشوط التاسع بتوقيت 4:31:88 دقيقة، وحصد «الصيرمي» لمحمد سهيل سالم الخييلي المركز الأول في الشوط العاشر بتوقيت زمني قدره 4:30:02 دقيقة. وأسفرت نتائج باقي الأشواط، عن فوز «أرباح» لعبدالله غصاب العامري بلقب الشوط الـ11، وفازت «غزة» لأحمد حميد الشامسي بالشوط الـ12، ونال «شاهين» لراشد سعيد المنصوري لقب الشوط الـ13، بينما كان لقب الشوط الـ14 من نصيب «مشاعل» لسليم سهيل العامري، وحلق «طامي» لحمد عامر عفصان المنصوري بلقب الشوط الـ15. تجدر الإشارة إلى أن الجولة النهائية من المهرجان ستقام في شهر أكتوبر المقبل، بعد تأهل أفضل المطايا خلال الجولات التمهيدية، حيث تتنافس الإبل المشاركة على الرموز، التي خصصتها اللجنة المنظمة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة.