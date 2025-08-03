«الخيار الآمن» يغير بوصلة تعاقدات الكبار في البريميرليج

معتز الشامي (أبوظبي)

تشهد سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا تحولاً لافتاً في سلوك الأندية الـ6 الكبرى «البيج سيكس» في البريميرليج، وهي مانشستر سيتي، وليفربول، وأرسنال، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد وتوتنهام، حيث باتت تلك الأندية الكبيرة تعتمد بشكل متزايد على شراء اللاعبين من داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تكشف عن نهج أكثر حذراً واستراتيجية، وهو ما بات ينذر بنهاية عصر «الصفقات الخارجية الضخمة»! وفي تقرير تحليلي نشرته صحيفة «ذا أتليتك» تم توثيق هذا التحوّل المفاجئ، مع الإشارة إلى أن اللاعبين الذين يملكون تجربة سابقة في البريميرليج أصبحوا أكثر جذباً للأندية الكبرى من النجوم القادمين من الخارج، مهما بلغت أسماؤهم، والسبب؟! هو باختصار، الجاهزية الفورية. حيث إن، اللاعب المحلي لا يحتاج إلى فترة تأقلم مع الإيقاع العالي، والتكتيك الصارم، والمناخ البدني الشاق للدوري الإنجليزي، وهذا يوفر للمدرب استقراراً فنياً من اليوم الأول، وهي ميزة باتت ضرورية في ظل الزخم التنافسي للموسم. كما دخلت قواعد «الربحية والاستدامة (PSR)» حيز التنفيذ بصرامة أكبر هذا الصيف، ما أجبر الأندية الكبرى على مراجعة سياستها المالية وشراء اللاعبين من داخل الدوري، رغم ارتفاع سعر بعضهم، ما يُعتبر استثماراً أكثر قابلية للقياس والمحاسبة، خصوصاً مع غياب رسوم التضامن الدولية، ليصبح اللاعب المحلي أو المجرب في إنجلترا خياراً «آمناً مالياً» مقارنة بلاعب أجنبي مجهول الأداء تحت ضغط البريميرليج. فيما ساهمت أندية مثل برايتون وبرينتفورد وكريستال بالاس في خلق جيل جديد من المواهب، التي أصبحت محط أنظار «البيج سيكس»، مثل ديكلان رايس إلى جارود بوين، ومن مايكل أوليس إلى ماتيوس كونيا، باتت الأندية الكبرى تعتمد على هذه الأسماء أكثر من سعيها لنجوم من الدوريات الأوروبية الأخرى. ويشير التقرير إلى أن هذه الديناميكية تعزز من اقتصاد الدوري الإنجليزي بالكامل، فالصفقات التي تقوم بها الأندية الكبرى تدر أموالاً على الأندية الأصغر، والتي تعيد بدورها استثمارها لتطوير فرقها، إنها دائرة مغلقة تربح فيها كل الأطراف. وينقل التقرير عن أحد مسؤولي التعاقدات في أحد أندية «البيج سيكس» قوله «نريد لاعباً يُحدث تأثيراً من لحظة دخوله الملعب، لم نعد نمتلك رفاهية الرهان على لاعب يحتاج إلى موسم كامل للتأقلم» وهذه الجملة تختصر تحولاً عميقاً في العقلية الإدارية للأندية الكبرى، التي تبحث عن نتائج فورية، بأقل هامش خطأ ممكن. ويؤكد تقرير «ذا أتليتك» أن هذا التوجّه نحو السوق المحلية ليس عارضاً، بل هو نتيجة منطقية لضغط النتائج، والرقابة المالية، والبحث عن الأمان الفني، ورغم أن اللاعبين الأجانب سيبقون جزءًا من معادلة التنافس، فإن اللاعب المجرب في إنجلترا أصبح الآن الرهان المفضل لدى «الكبار».