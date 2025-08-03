لويس دياز يُبهر الجميع في بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)

لم يهز لويس دياز الشباك في أول ظهور له مع بايرن ميونيخ، لكنه أظهر إمكانات كافية لخلق نشوة وسط استعداد بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الجديد.

وقال لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش عن أول ظهور لدياز في الفوز على أولمبيك ليون الفرنسي 2-1 ودياً مساء السبت: «لويس دياز يحب كرة القدم، والابتسامة لا تفارق وجهه، هذا ما نحتاجه».

انضم دياز لبايرن ميونيخ يوم الأربعاء الماضي، قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار)، وفقاً لتقارير صحفية عديدة.

وكان انضمام دياز الخبر السار الوحيد للنادي البافاري هذا الصيف، بعدما رفض فلوريان فيرتز الانتقال إلى بايرن وفضل الانضمام إلى ليفربول، كما أن شتوتجارت رفض أكثر من عرض لبيع هدافه الشاب نيك فولتيماده، بالإضافة إلى غياب جمال موسيالا عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

شارك الكولومبي دياز (28 عاماً) بديلاً في الشوط الثاني أمام ليون، وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها مايكل أوليسي الهدف الأول، ولاحت له أيضاً ثلاث فرص للتسجيل.

وقال دياز: «للأسف لم أستغل بعض الفرص التي أتيحت لي، لكنني أتمنى التسجيل في المباراة المقبلة، ويبقى هدفي هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب».

أضاف: «أشعر براحة كبيرة، وسعيد بوجودي هنا وخوض مباراتي الأولى بقميص بايرن، لقد قدمنا أداء جيداً، وسيطرنا على المباراة».

ويمتاز دياز بسرعة الانطلاقات على الجهة اليسرى، ومع نشاط أوليسي في الجهة اليمنى، فإن ذلك يعيد ذكريات ثنائي بايرن الشهير على جانبي الملعب، آريين روبن وفرانك ريبيري.

وحذر كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن من المبالغة، قائلاً: «لا تصدقوا هذا الضجيج الدرامي، لكننا نتوقع منهما تسجيل الكثير من الأهداف». وأبدى المهاجم هاري كين إعجابه أيضاً بمستوى دياز، قائلاً: «قدم أداء رائعاً، رغم أنه لم يتدرب معنا كثيراً، ولكنه يبدو متحمساً».

وأضاف النجم الإنجليزي كين: «إنه يبدو سعيد بتواجده معنا، فالابتسامة لا تفارقه، وكان فعالاً للغاية في الثلث الهجومي، سنحتاجه كثيراً هذا الموسم، وأنا سعيد بتواجده معنا».

كما أبدى فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ رضاه أيضاً عن أداء الجناح الكولومبي، وقال «لويس دياز لاعب إيجابي وحماسي للغاية، لقد أظهر قدراته في التدريبات، وسيساعدنا كثيراً».