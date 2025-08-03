شباب الأهلي يرفع سقف «التحديات» في معسكر النمسا

مراد المصري (أبوظبي)

اختتم شباب الأهلي المعسكر الخارجي، الذي أقامه في النمسا؛ استعداداً للموسم المقبل، والذي يرفع خلاله الفريق الأول سقف التحديات للتواجد مجدداً في قلب المنافسة عقب الإنجاز التاريخي بالفوز بأربعة ألقاب في الموسم الماضي، وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس السوبر الإماراتي القطري، إلى جانب وصافة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وامتد المعسكر الخارجي لنحو ثلاثة أسابيع، ركز خلاله المدرب البرتغالي باولو سوزا، على رفع معدل اللياقة البدنية في المرحلة الأولى من خلال التدريبات المكثفة على فترتين، ومن ثم خوض مباريات ودية اختار «الفرسان» أن تكون جميعها أمام فرق قوية، فتغلب على واتنز أحد فرق الدوري الممتاز النمساوي 1-0، وتفوق على أودينيزي الإيطالي 3-0، وخسر أمام ريال مايوركا الإسباني 1-2.

وجاءت الأجواء إيجابية للغاية داخل صفوف الفريق، ورغم الغياب المتوقع في بداية الموسم للمهاجم سردار أزمون بعد خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، إلا أن الخيارات المتوفرة في الفريق حالياً تبدو مبشرة للغاية، مع بقاء باب الانتقالات مفتوحاً لضم المزيد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وشهدت صفوف الفريق على مدار فترة المعسكر انضمام لاعبين جدد توالياً، وكان أبرزهم المدافع البرازيلي كايكي فيرنانديز، قادماً من ألميريا الإسباني، والإيراني رضا قنديبور من بين أسماء أخرى.

ويدخل شباب الأهلي التحضيرات الأخيرة على أرض الدولة بعد عودته من النمسا، على أن يخوض مباراة ودية أو أكثر خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل بداية المباريات الرسمية، حيث يلتقي الظفرة والوحدة يومي 16 و23 أغسطس على التوالي ضمن دوري أدنوك للمحترفين، فيما يخضع للراحة في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحكم تأهله المباشر إلى الدور التالي باعتباره حامل لقب الدوري.