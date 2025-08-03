بالأرقام.. تطور إماراتي «جماعي وفردي» في «عربية السلة»

عمرو عبيد (القاهرة)

ظهر منتخب الإمارات لكرة السلة في البطولة العربية، بصورة مختلفة عن المشاركات السابقة، وتقدّم خطوة جديدة نحو الأمام، بعدما حصد ميدالية المركز الثالث البرونزية، للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته العربية، إذ حلّ ثالثاً عام 1997، قبل 28 عاماً، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد العربي لكرة السلة، وكان المنتخب قد حصل على المركز الرابع 3 مرات، آخرها في النُسخة الماضية عام 2023.

وتفوّق منتخبنا، صاحب المركز الـ 103 عالمياً، على منتخبي البحرين وقطر، اللذين يسبقانه في التصنيف العالمي، وكذلك المنتخب المصري صاحب المركز الـ 38، مع العلم بأن «الفراعنة» شارك بلاعبيه الأولمبيين، وكان المنتخب قد أنهى «عربية 2025» بتسجيل 456 نقطة، مقابل 495 في «سلته»، بفارق «-39» نقطة.

وهو ما يُعد بمثابة تطور كبير، مقارنة بحصاده في النُسختين العربيتين الأخيرتين، 2022 و2023، بعدما حلّ سادساً في النُسخة الـ 24، التي استضافتها دُبي، بتسجيل 271 نقطة مقابل 333، بفارق «-62»، وفي البطولة السابقة قبل عامين، سجّل 517 واستقبل 613، بفارق «-96».

وإذا كان منتخبنا قد خسر أمام منتخب تونس بفارق 8 نقاط هذه المرة، فإن الأمر يُعد إيجابياً، إذا قورن بخسارتين في النُسختين السابقتين، بفارق 40 و17 نقطة على الترتيب، وعلى النسق نفسه، خسر منتخبنا في بطولة 2023 مرتين أمام مصر، بفارق 36 و48 نقطة، بينما فاز على «الفراعنة» مؤخراً بفارق 4 نقاط، للمرة الأولى.

على الصعيد الفردي، برز نجومنا الشباب بصورة جيدة تدعو إلى التفاؤل، وأهمهم ديماركو ديكرسون، الذي تصدّر المشهد في صفوف «الأبيض»، بتسجيل أكبر عدد من النقاط في البطولة العربية، بإجمالي 149 نقطة، يليه قيس الشبيبي بـ 82 نقطة، ثم عبد العزيز أحمد بـ 58 نقطة.

واحتفظ ديكرسون أيضاً بصدارة قائمة «توب أسيست»، بإجمالي 37 تمريرة حاسمة، مقابل 19 لعبد العزيز و18 لمامادو ندياي، ثم 16 لحسن حسين، وهو لم يختلف كثيراً عن حصاد «الرميات الثلاثية»، التي تفوق فيها ديكرسون بإجمالي 16 رمية ناجحة، يليه حسن بـ 8، مقابل 6 لندياي، لكن حسن حسين كان الأفضل على صعيد نسبة نجاح المحاولات، إذ أحرز «ثلاثياته» من إجمالي 16 محاولة بنسبة 50%، مقابل 40% لديكرسون، الذي سجّل 16 من أصل 40، وكان ندياي قد أحرز 6 رميات ثلاثية من إجمالي 16، بنسبة نجاح تبلغ 37.5%.

قيس برز بقوة فيما يتعلق بألعاب الارتداد «الريباوند»، واعتلى القمة بـ 46 «ريباوند»، مقابل 43 لندياي، و36 لديكرسون، ثم 33 لأحمد البريكي، أما فيما يخص معدلات التسجيل، فإن مشاركة ديكرسون كانت «لافتة»، إذ نجح في التسجيل كل 1.3 دقيقة لعب في المتوسط العام، مقابل 1.9 دقيقة لقيس، و2.7 لعبد العزيز أحمد، وتراوحت نسب بقية لاعبينا بين 3 و5 دقائق.