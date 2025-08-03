التونسي الجوادي يُحرز «الذهبية الثانية» في مونديال السباحة

سنغافورة (د ب أ)

حقق النجم التونسي أحمد الجوادي ميداليته الذهبية الثانية في بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في سنغافورة بعد الفوز بسباق 1500 متر، اليوم، بينما فشل الألماني فلوريان ويلبروك في إضافة ذهبية خامسة خلال منافسات المياه المفتوحة.

تفوق الجوادي على الألماني زفين شفارتس في آخر 100 متر، ليتكرر سيناريو المركزين الأول والثاني في سباق 800 متر.

وحسم الجوادي سباق 1500 متر بزمن قدره 14 دقيقة و34.41 ثانية، بفارق 1.28 ثانية عن شفارتس، وحل الأميركي بوبي فينك، البطل الأولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي، ثالثاً، ليحصل على الميدالية البرونزية بفارق 2.19 ثانية عن البطل التونسي.