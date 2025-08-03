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الرياضة

سيف المزروعي: أحرزت لقب مونديال القدرة بعد «تحديات كبيرة»

سيف المزروعي: أحرزت لقب مونديال القدرة بعد «تحديات كبيرة»
3 أغسطس 2025 18:30

باريس (وام)

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أكد البطل الإماراتي سيف أحمد المزروعي المتوج بلقب الفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة (عمر 8 سنوات) التي أقيمت في فرنسا، أن المنافسة كانت قوية مع نخبة من فرسان العالم، وسط تحديات كبيرة في مسارات السباق البالغ طوله 120 كيلومتراً، قبل أن ينجح في حسم الصدارة في الوقت المناسب.
وأوضح المزروعي، أن فوز فرسان الإمارات بذهبية الفرق، وفضية الفردي، والحفاظ على اللقب الذي أحرز في النسخة الماضية بإيطاليا، يعكس قدراتهم الكبيرة، وتنافسيتهم العالمية، ومستوياتهم المتطورة، بما يعكس تطور رياضة الفروسية في الدولة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن الجواد «بوليو كوسيلو»، أظهر قدرات كبيرة في جميع مسارات السباق، بإمكانات عالية، وحافظ على توازنه حتى خط النهاية، ما يؤكد جدارته بالمشاركة في البطولات العالمية، والمنافسة على المراكز الأولى.
وأثنى المزروعي على الدعم الكبير من إسطبلات «إم آر إم»، وتوفير أفضل الترتيبات للمشاركة في البطولات، مشيداً بالرؤية الفنية للمدرب إسماعيل محمد وتوجيهاته أثناء السباق، وحرصه على تميزه في المنافسات المختلفة.

فرسان الإمارات
مونديال القدرة
فرنسا
سباقات القدرة
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