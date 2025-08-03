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الرياضة

لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا بسبب «الوعود الكاذبة»!

لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا بسبب «الوعود الكاذبة»!
3 أغسطس 2025 17:30

بيرجامو (أ ب)

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أعلن النيجيري، أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا الإيطالي أنه تقدم بطلب رسمي لإدارة النادي، اليوم، يطلب فيه الرحيل عن صفوف الفريق.
وقال لوكمان (27 عاماً) في بيان عبر حسابه على شبكة إنستجرام: «تقدمت بطلب بعد أشهر من الوعود الكاذبة، وما أشعر به من سوء معاملة تجاهي كإنسان وكلاعب».
أضاف: «للأسف، شعرت أنه لم يعد هناك خيار أمامي سوى الحديث علانية عما أريده، لأن الكيل طفح».
وتابع: «أشعر أنه حان الوقت المناسب للرحيل وخوض مغامرة جديدة»، مشيراً إلى أنه اتفق مع إدارة أتالانتا على الرحيل حال تلقي عرض مناسب.
وأشار لوكمان إلى أنه تلقى عرضاً مناسباً بالفعل، لكن إدارة النادي الإيطالي لم تلتزم معه باتفاقها.
واختتم لوكمان: «رغم تلقي عرض مناسب وفقاً لمناقشاتي مع إدارة أتالانتا، لكن للأسف إدارة النادي تعرقل هذه الفرصة لأسباب غير مفهومة بالنسبة لي». ولم يذكر المهاجم النيجيري الدولي تفاصيل هذا العرض.

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