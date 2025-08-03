النصر السعودي يخسر «الودية المغلقة»!

لشبونة (د ب أ)

خسر النصر السعودي 0-1 أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي، في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم، ضمن برنامج معسكر إعداد الفريق الملقب بـ«العالمي»، المقام حالياً في البرتغال استعداداً للموسم الجديد.

يذكر أن ودية اليوم كانت مغلقة وشارك فيها أغلب العناصر الأساسية لفريق النصر.

ومن المقرر أن يستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 11 أغسطس الجاري، ثم يستكمل تحضيراته بمرحلة أخيرة على ملعب النادي قبل أن يغادر إلى هونج كونج لمواجهة اتحاد جدة، يوم 19 من الشهر الحالي، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وكان النصر خاض مواجهتين وديتين في تحضيراته للموسم المقبل، حيث فاز 5-2 على إس يوهان النمساوي، وانتصر 2-1 على تولوز الفرنسي، فيما سيلعب ودياً ضد ريو آفي البرتغالي، يوم الخميس المقبل.