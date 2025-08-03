إعلان عودة علي معلول إلى الصفاقسي يحقق مليوني مشاهدة

تونس (د ب أ)

بلغ عدد المشاهدين لمقطع فيديو الإعلان الخاص بعودة اللاعب المخضرم وأسطورة النادي الصفاقسي التونسي علي معلول لناديه الأول، بعد تسع سنوات من الاحتراف في صفوف النادي الأهلي المصري، نحو مليونين منذ نشره قبل يوم.

ويحظى الإعلان بعودة اللاعب على الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي بمتابعة قياسية من جماهير الفريق، حيث بلغ عدد التفاعلات أكثر من 107 آلاف حتى اليوم، بينما فاقت عدد المشاهدات للفيديو 1.9 مليون.

وتستعد إدارة الصفاقسي لتقديم اللاعب العائد للفريق في حفل كبير غداً الاثنين في «مول صفاقس»، بعد توقيعه لعقد لمدة ثلاث سنوات حتى موسم مئوية النادي عام 2028.

وسيحصل معلول على أعلى راتب يتقاضاه لاعب في صفوف الصفاقسي، وفق لما أفاد به المسؤولون لوسائل الإعلام المحلية، وسيحمل شارة القيادة والقميص رقم 10.

وقدم معلول (35 عاماً) أوراق اعتماده أمس السبت خلال مشاركته في المباراة الودية أمام مستقبل المرسى من دون حضور الجماهير، وقد سجل الهدف الوحيد في اللقاء.

ورحل علي معلول عن الصفاقسي في عام 2016 ليحط رحاله في النادي الأهلي المصري، حيث أمضى مشواراً حافلاً بالنجاح والألقاب حتى نهاية عقده في مايو الماضي.

وفاز معلول مع الأهلي بـ22 لقباً، منها 4 بطولات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسجل 53 هدفاً، وقدم 85 تمريرة حاسمة لزملائه.